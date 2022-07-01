Плюс три года. Салах стал самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

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01 июля 2022, 23:22

Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем» на три года. «Соккер.ру» — о громкой сделке.

Никаких трансферных саг

Даже без интригующих трансферных перипетий сделки могут быть громкими. Как эта по продлению договора между «Ливерпулем» и Салахом. За пять лет на «Энфилде» египтянин стал настоящей легендой «красных» и, потеряв Садио Мане, клуб не мог себе позволить даже поставить под сомнение сохранность одного из символов новой эпохи «Ливерпуля». Поэтому контракт Салаха впечатляет.

У Салаха оставался всего год по предыдущему контракту, и «красные» отсекли любую возможность появления трансферных слухов вокруг Мохамеда. По новому контракту Салах будет зарабатывать 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. И для 30-летнего форварда это главный контракт в карьере – вряд ли в будущем он получит больше.

Это лучшее решение для нас и для него, — прокомментировал новость Юрген Клопп. – Сейчас это его клуб. Уверен, что болельщики с большой радостью восприняли это событие. Им будет что отпраздновать. Не сомневаюсь, что лучшие годы Мохамеда еще впереди. За первые пять сезонов здесь он стал легендой.

За пять лет в «Ливерпуле» после перехода из «Ромы» Салах забил 156 мячей в 254 матчах. Он выиграл с «красными» Лигу чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА – все возможные трофеи. Любители статистики подсчитали, что в топ-пяти лигах с момента перехода Салаха в «Ливерпуль» египтянин занимает третье место среди всех игроков по системе «гол+пас». На его счету 118 мячей и 46 голевых передач. Он уступает только Роберту Левандовскому, у которого 161 гол и 23 ассиста, а также Лионелю Месси, у которого 131 гол и 69 ассистов.

Чувствую себя прекрасно и рад, что смогу выиграть с клубом новые трофеи, — сказал сам Салах. – Это счастливый день для всех. Мы готовы бороться за победу везде. Нам потребуется еще немного времени, но мы сделали все, что могли. И теперь должны работать дальше. В последние пять-шесть лет команда постоянно росла. В прошлом сезоне мы были близки к победе в четырех турнирах, но два трофея ушли от нас в последнюю неделю.

Укрепление фундамента

По сути, продление контракта Салаха – это не просто сохранение результативного игрока. Это сигнал, что клуб сохраняет костяк, свою структуру и готов продолжать расти, хотя кто-то уже засомневался в этом, когда «Ливерпуль» не сумел выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии в конце минувшего сезона, а также отпустил Мане в «Баварию».

Эта сделка вполне вписывается в план по развитию, который был обозначен еще в апреле, когда Клопп и его команда продлили контракты до 2026 года. Стоит отметить, что и для Салаха, и для клуба приоритетом было именно продление договора. Переговоры несколько затянулись, но в последние дни им было придано ускорение.

Делегация «красных» во главе с новым спортивным директором Джулианом Уордом отправилась на встречу с Салахом во время его летнего отпуска. Ключевую роль в переговорах сыграл Майк Гордон, президент Fenway Sports Group, которой принадлежит клуб. Гордон и Уорд лично вели переговоры с Салахом в Майами – там родилась общая структура и содержание сделки.

При этом оставалось согласовать некоторые частные моменты, и Салах, если бы не удалось почему-то договориться, не был готов к продаже этим летом. По данным ВВС, Мохамед рассматривал лишь два варианта: либо продлить контракт, либо уйти из «Ливерпуля» бесплатно летом 2023 года. Как видим, сработал самый благоприятный для обеих сторон сценарий.

Преображение на «Энфилде»

Сейчас сложно представить, что у Салаха далеко не сразу все стало получаться в топовых командах. Был ведь известный заход в «Челси» из «Базеля», которому «синие» заплатили 11 миллионов фунтов стерлингов. Но на «Стэмфорд Бридж» Мохамед и близко не был к своей нынешней форме. Кстати, если посмотреть на него того периода, то в глаза бросается, насколько Салах стал атлетичнее в «Ливерпуле». В «Челси» это был худощавый дриблер, а сейчас под его фото Алекс Окслейд-Чемберлен пишет: «Ну все, иду в спортзал!»

В Италии у Салаха атлетизма не сильно прибавилось, однако после «Фиорентины» был успешный сезон в «Роме», когда «Ливерпуль» и решился рискнуть и привезти египтянина снова в Премьер-Лигу. Вот тут-то и началось преображение: к технике и сноровке добавился опыт и «физика». За последние пять сезонов он пропустил лишь десять матчей в Премьер-Лиге. Сам Салах говорит о диете и строгом графике тренировок:

Питание – это часть игры. Оно помогло моему телу прийти в норму. Мой диетолог говорит, что у меня нет ни грамма лишней массы, и я могу есть, что захочу. Я не пью алкоголь, и это прекрасно. Завтракаю обычно лепешкой со стаканом молока, могу съесть еще тарелку фруктов, если чувствую голод. В обед загружаю организм калориями, ем много бобовых, овощей, хлеба и курицы. А ужин обычно состоит из супа, салата и овощей. Иногда позволяю себе пиццу. Во время Рамадана просыпаюсь в три часа ночи, чтобы потренироваться.

Заслужил

В Англии любят обсуждать контракты и чужие деньги. Но в этот раз все на удивление единодушны в том, чтобы признать, что Салах заслуженно стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю «Ливерпуля». Довольно расхожее мнение выразил экс-форвард сборной Англии Даррен Бент: