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«Уракан» — «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

03 июля 2022, 15:16
«Уракан» — «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Уракан» — «Ривер Плейт», который состоится 4 июля 2022 года.

«Уракан»

«Шар» занимает одиннадцатое место в Лиге Професиональ Аргентины. После пяти матчей команду отделяет от первого места шесть очков. С начала сезона «Уракан» забил только четыре мяча и пропустил три. Чемпионат начался для команды поражением в первом туре на выезде от «Расинга». В следующей игре «шар» сумел реабилитироваться, обыграв дома «Росарио Сентраль». С командой «Дефенса и Хустисия» в рамках матча третьего тура «Уракан» разошёлся миром. В позапрошлом туре раскатал нулевую ничью с клубом «Атлетико Тукуман».

С минимальным счётом 1:0 «Атлетико Уракан» взял верх над командой «Колон Санта Фе» в пятом туре на их поле.

«Ривер Плейт»

«Миллионеры» находятся на строчку выше в турнирной таблице, чем «Уракан». «Ривер Плейт» с начала сезона набрал восемь очков. За пять матчей команда семь раз поразила ворота соперников, пропустила три гола. В первых двух турах «миллионеры» раскатали две нулевые ничьи с «Дефенсой» и «Атлетико Тукуманом». С минимальным счётом команда уступила в гостях «Колон Санта Фе» в третьем туре. С разгромным счётом «Ривер Плейт» одержал победу над «Унионом Санта Фе». В пятом туре «миллионеры» с разницей в один мяч обыграли «Ланус».

В 1/8 Кубка Либертадорес «Велес Сарсфилд» со счётом 1:0 выиграл «Ривер Плейт» на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Уракан» – 3.15
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Ривер Плейт» – 2.30
  • Победит «Ривер Плейт» с форой -1.5 – 4.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

  • «Уракан» выиграл в четырёх играх из десяти последних.
  • Пять раз из десяти матчей за последнее время «Ривер Плейт» взял верх над своими соперниками.
  • Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

На данный момент команды набрали одинаковое количество очков и занимают соседние строчки в турнирной таблице. Игра между этими клубами летом прошлого года завершилась ничейным результатом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.35 на ничью в этом поединке. Отдать предпочтение какой-либо одной из команд в этом матче непросто. Ничья кажется наиболее вероятным исходом.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Уракан
Все комментарии
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ezrkw92mtrmm
03 июля в 20:28
Фаворит матча «Ривер Плейт»
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48f434tkvktw
03 июля в 15:18
Победу одержит «Ривер Плейт»
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