«Уракан» — «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1656850612

03 июля 2022, 15:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Уракан» — «Ривер Плейт», который состоится 4 июля 2022 года.

«Уракан»

«Шар» занимает одиннадцатое место в Лиге Професиональ Аргентины. После пяти матчей команду отделяет от первого места шесть очков. С начала сезона «Уракан» забил только четыре мяча и пропустил три. Чемпионат начался для команды поражением в первом туре на выезде от «Расинга». В следующей игре «шар» сумел реабилитироваться, обыграв дома «Росарио Сентраль». С командой «Дефенса и Хустисия» в рамках матча третьего тура «Уракан» разошёлся миром. В позапрошлом туре раскатал нулевую ничью с клубом «Атлетико Тукуман».

С минимальным счётом 1:0 «Атлетико Уракан» взял верх над командой «Колон Санта Фе» в пятом туре на их поле.

«Ривер Плейт»

«Миллионеры» находятся на строчку выше в турнирной таблице, чем «Уракан». «Ривер Плейт» с начала сезона набрал восемь очков. За пять матчей команда семь раз поразила ворота соперников, пропустила три гола. В первых двух турах «миллионеры» раскатали две нулевые ничьи с «Дефенсой» и «Атлетико Тукуманом». С минимальным счётом команда уступила в гостях «Колон Санта Фе» в третьем туре. С разгромным счётом «Ривер Плейт» одержал победу над «Унионом Санта Фе». В пятом туре «миллионеры» с разницей в один мяч обыграли «Ланус».

В 1/8 Кубка Либертадорес «Велес Сарсфилд» со счётом 1:0 выиграл «Ривер Плейт» на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уракан» – 3.15

Ничья – 3.35

Победит «Ривер Плейт» – 2.30

Победит «Ривер Плейт» с форой -1.5 – 4.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

«Уракан» выиграл в четырёх играх из десяти последних.

Пять раз из десяти матчей за последнее время «Ривер Плейт» взял верх над своими соперниками.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

На данный момент команды набрали одинаковое количество очков и занимают соседние строчки в турнирной таблице. Игра между этими клубами летом прошлого года завершилась ничейным результатом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.35 на ничью в этом поединке. Отдать предпочтение какой-либо одной из команд в этом матче непросто. Ничья кажется наиболее вероятным исходом.