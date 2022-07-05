«Кристиансунн» — «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 июля 2022, 20:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Кристиансунн» — «Тромсё», который состоится 7 июля 2022 года.

«Кристиансунн»

В Высшей лиге чемпионата Норвегии «Кристиансунн» занимает последнее место. Команда с начала сезона не выиграла ни одного матча и набрала только одно очко. «Синие» поразили ворота соперников только семь раз, а пропустили в ответ двадцать два. С разницей в один гол «Кристиансунн» проиграл «Мольде» в матче седьмого тура. В товарищеском игре «синие» уступили команде «Стьордалс Блинк». На своём поле «Кристиансунн» в игре десятого тура проиграл клубу «Будё-Глимт». В 1/32 Кубка Норвегии «синие» прошли «Стриндхейм», обыграв их с разницей в два мяча.

В позапрошлом туре «Русенборг» взял верх над «Кристиансунном» со счётом 3:1. На своём поле в двенадцатом туре, открыв счёт первыми, «синие» проиграли «Лиллестрёму», пропустив три мяча.

«Тромсё»

«Парни» из Тромсё находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. С начала сезона команда набрала тринадцать очков, забила пятнадцать мячей, а пропустила восемнадцать. В восьмом туре дома «Тромсё» раскатал ничью с «Лиллестрёмом». С разгромным счётом «парни» выиграли «Йерв» в товарищеской игре. В десятом туре разошлись миром с «Хёугесунном». В кубковой игре с разницей в три мяча «Тромсё» одержал победу над командой «Шервёй».

В одиннадцатом туре, проигрывая по ходу матча, «Тромсё» сравнял счёт в игре за девять минут до окончания. Поединок завершился со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристиансунн» – 3.05

Ничья – 3.45

Победит «Тромсё» – 2.31

Победит «Тромсё» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

В семи из десяти последних матчей «Кристиансунн» уступил своим соперникам.

«Тромсё» не проигрывает в десяти играх подряд.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Три последних очных встречи завершились ничейным результатом. В этой игре команды сумеют выяснить, кто из них сильнее. Хозяева явно находятся не в той форме, чтобы забрать три очка. Гости не проигрывают в десяти матчах подряд и сумеют продолжить свою беспроигрышную серию, обыграв «синих». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.31 на победу «Тромсё».