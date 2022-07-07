«Викингур» — «Акранес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 июля 2022, 19:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лучшей лиги чемпионата Исландии «Викингур» — «Акранес», который состоится 9 июля 2022 года.

«Викингур»

«Викинги» поднялись с третьей строчки на вторую в турнирной таблице чемпионата Исландии. Команда набрала после одиннадцати матчей двадцать два очка. «Викингур» пропустил с начала сезона шестнадцать голов, поразил ворота соперников двадцать пять раз. В полуфинальном матче предварительного раунда Лиги чемпионов «викинги» с разгромным счётом одержали победу над эстонским клубом «Левадия». С минимальным счётом «викинги» взяли верх над андоррской командой «Интер Клуб Эскальдес». В 1/8 Кубка Исландии, забив шесть мячей, обыграли «Селфосс». Уверенно в одиннадцатом туре выиграли «Рейкьявик».

В 1/8 квалификационного раунда Лиги чемпионов «Викингур» со счётом 2:3 проиграл шведской «Мальмё».

«Акранес»

«Акранес» занимает десятое место Лучшей лиги чемпионата Исландии. После одиннадцати матчей команда набрала восемь очков. При одиннадцати забитых мячах «жёлто-чёрные» пропустили в два раза больше. В матче восьмого тура «Акранес» проиграл на своём поле «Кеблавику». В следующем туре сыграл на выезде вничью с «Рейкьявиком». С «Хабнарфьордюром» раскатали ничью на своём поле. На девяностой минуте «жёлто-чёрные» упустили ничью в матче с «Брейдабликом» в 1/8 Кубка Исландии.

В одиннадцатом туре «Акранес» с минимальным счётом 0:1 проиграл «Лейкниру».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Викингур» – 1.36

Ничья – 5.20

Победит «Акранес» – 7.40

Победит «Викингур» с форой -1.5 – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.47

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.57

Статистика

«Викингур» выиграл в восьми поединках из десяти последних.

Из десяти матчей за последнее время «Акранес» одержал верх над соперником только в одной игре.

Четыре из пяти последних встреч «викингов» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В апреле этого года «Акранес» неожиданно со счётом 3:0 обыграл «викингов». В этом матче «Викингур» обязан взять реванш и порадовать своих болельщиков. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.93 на победу «Викингура» с форой -1.5. С разницей в пару мячей победят хозяева поединка.