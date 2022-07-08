«Зенит» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 июля 2022, 15:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка России «Зенит» – «Спартак», который состоится 9 июля 2022 года

«Зенит»

Питерская команда хорошо усилилась в межсезонье и провела ряд качественных товарищеских поединков, где в основном одерживала победы. Матч со «Спартаком» станет открытием нового сезона в России и пройдет в Санкт-Петербурге, что дает некоторое преимущество подопечным Семака. Тем не менее, противостояние этих команд всегда было принципиальное, поэтому встреча обещает быть сложной и нести в себе много борьбы.

3 июля «Зенит» обыграл в товарищеском поединке «Црвену Звезду» (2:1), а 29 июня оказался сильнее ЦСКА (3:0).

«Спартак»

Московский клуб в прошлом сезоне тренировало сразу два иностранных специалиста, но результаты сезона оказались плачевны. Тем не менее, коллектив добился победы в кубке страны, чем смог немного реабилитироваться перед своими болельщиками. Матч за Суперкубок имеет статус выставочного, но трофей победитель получает настоящий. Это говорит о том, что оба коллектива постараются забрать кубок себе и на мажорной ноте начать сезон.

2 июля «Спартак» уверенно обыграл «Енисей» в товарищеском поединке (3:0), а 29 числа обыграл «Балтику» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.55

Ничья – 4.65

Победит «Спартак» – 6.55

Статистика

«Зенит» проиграл только один матч из последних десяти в основное время

«Спартак» проиграл пять из десяти выездных встреч за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» проиграл «Зениту» на выезде четыре последних встречи

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Матч обещает быть примерно равным в силу того, что команды только «вкатываются» в сезон. Тем не менее, прогнозируем минимальную победу клуба из Санкт-Петербурга.