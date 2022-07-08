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«Зенит» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

08 июля 2022, 15:45
«Зенит» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка России «Зенит» – «Спартак», который состоится 9 июля 2022 года

«Зенит»

Питерская команда хорошо усилилась в межсезонье и провела ряд качественных товарищеских поединков, где в основном одерживала победы. Матч со «Спартаком» станет открытием нового сезона в России и пройдет в Санкт-Петербурге, что дает некоторое преимущество подопечным Семака. Тем не менее, противостояние этих команд всегда было принципиальное, поэтому встреча обещает быть сложной и нести в себе много борьбы.

3 июля «Зенит» обыграл в товарищеском поединке «Црвену Звезду» (2:1), а 29 июня оказался сильнее ЦСКА (3:0).

«Спартак»

Московский клуб в прошлом сезоне тренировало сразу два иностранных специалиста, но результаты сезона оказались плачевны. Тем не менее, коллектив добился победы в кубке страны, чем смог немного реабилитироваться перед своими болельщиками. Матч за Суперкубок имеет статус выставочного, но трофей победитель получает настоящий. Это говорит о том, что оба коллектива постараются забрать кубок себе и на мажорной ноте начать сезон.

2 июля «Спартак» уверенно обыграл «Енисей» в товарищеском поединке (3:0), а 29 числа обыграл «Балтику» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зенит» – 1.55
  • Ничья – 4.65
  • Победит «Спартак» – 6.55

Статистика

  • «Зенит» проиграл только один матч из последних десяти в основное время
  • «Спартак» проиграл пять из десяти выездных встреч за последнее время
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Спартак» проиграл «Зениту» на выезде четыре последних встречи

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Матч обещает быть примерно равным в силу того, что команды только «вкатываются» в сезон. Тем не менее, прогнозируем минимальную победу клуба из Санкт-Петербурга.

Все комментарии
shlomo
shlomo
08 июля в 17:38
Зенит выиграет этот матч...
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