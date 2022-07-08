«Зенит» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка России «Зенит» – «Спартак», который состоится 9 июля 2022 года
«Зенит»
Питерская команда хорошо усилилась в межсезонье и провела ряд качественных товарищеских поединков, где в основном одерживала победы. Матч со «Спартаком» станет открытием нового сезона в России и пройдет в Санкт-Петербурге, что дает некоторое преимущество подопечным Семака. Тем не менее, противостояние этих команд всегда было принципиальное, поэтому встреча обещает быть сложной и нести в себе много борьбы.
3 июля «Зенит» обыграл в товарищеском поединке «Црвену Звезду» (2:1), а 29 июня оказался сильнее ЦСКА (3:0).
«Спартак»
Московский клуб в прошлом сезоне тренировало сразу два иностранных специалиста, но результаты сезона оказались плачевны. Тем не менее, коллектив добился победы в кубке страны, чем смог немного реабилитироваться перед своими болельщиками. Матч за Суперкубок имеет статус выставочного, но трофей победитель получает настоящий. Это говорит о том, что оба коллектива постараются забрать кубок себе и на мажорной ноте начать сезон.
2 июля «Спартак» уверенно обыграл «Енисей» в товарищеском поединке (3:0), а 29 числа обыграл «Балтику» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.55
- Ничья – 4.65
- Победит «Спартак» – 6.55
Статистика
- «Зенит» проиграл только один матч из последних десяти в основное время
- «Спартак» проиграл пять из десяти выездных встреч за последнее время
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Спартак» проиграл «Зениту» на выезде четыре последних встречи
Прогноз
Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Матч обещает быть примерно равным в силу того, что команды только «вкатываются» в сезон. Тем не менее, прогнозируем минимальную победу клуба из Санкт-Петербурга.