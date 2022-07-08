«Банфилд» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 июля 2022, 16:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Банфилд» – «Унион», который состоится 10 июля 2022 года

«Банфилд»

«Банфилд» провел отличный стартовый отрезок чемпионата Аргентины и проиграл только в одном матче из шести туров. Это позволяет команде занимать четвертое место в турнирной таблице с набранными 11 пунктами. Чтобы сохранить свою позицию, а возможно и продвинуться выше, хозяевам необходимо добиваться победы на своем стадионе, однако недооценку соперника стоит исключить, ведь разница между клубами составляет всего один балл.

2 июля «Банфилд» крупно обыграл на выезде «Бока Хуниорс» (3:0), а 25 числа разошелся миром с «Барракас Сентраль» (1:1).

«Унион»

«Унион» в последних пяти матчах чемпионата Аргентины проиграл всего один поединок и немного улучшил свое положение в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 10 место с десятью баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один балл. Чтобы продвинуться сразу на несколько мест, коллективу необходимо удивить соперника и вырвать выездную победу. Игра будет интересной и для нейтральных болельщиков, ведь оба клуба находятся в неплохой физической форме.

6 июля «Унион» проиграл «Насьоналю» в Южноамериканском кубке (1:2), а третьего числа команда на своем поле обыграла «Ланус» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Банфилд» – 2.05

Ничья – 3.2

Победит «Унион» – 4

Статистика

«Банфилд» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Униона» завершились исходом «обе забьют»

«Банфилд» выиграл только два домашних матча из семи у «Униона»

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Банфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Команда играет на своем поле и показывает качественный комбинационный футбол, поэтому мы прогнозируем, что она сможет добиться победы в 1-2 мяча.