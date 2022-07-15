«Финн Харпс» — «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 июля 2022, 19:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер Дивизиона чемпионата Ирландии «Финн Харпс» — «Дерри Сити», который состоится 17 июля 2022 года.

«Финн Харпс»

«Финн Харпс» занимает предпоследнее место в чемпионате Ирландии. С начала сезона «арфы» набрали двенадцать очков, забили восемнадцать голов, пропустили сорок. В конце мая команда разошлась миром с «Дерри Сити», который сумел избежать поражения, забив гол на четвёртой добавленной минуте. На выезде в матче двадцатого тура «арфы» пропустили три мяча от «Слайго Роверс». Проигрывая по ходу матча, «Финн Харпс» раскатал ничью с «Сент-Патриксом». В позапрошлом туре дома с минимальным счётом «арфы» уступили «Шемрок Роверс».

В двадцать третьем туре «Финн Харпс» со счётом 1:3 проиграл в гостях «Шелбурну».

«Дерри Сити»

В Премьер Дивизионе чемпионата Ирландии «красно-белая армия» находится на третьей строчке турнирной таблицы. После двадцати двух туров «Дерри Сити» набрал сорок очков. Команда с начала сезона поразила ворота соперников тридцать восемь раз, пропустила двадцать один. Открыв счёт в матче первыми, в матче двадцатого тура «Дерри Сити» дома уступил победу в поединке с «Дроэдой». Игра завершилась ничейным результатом. В гостях с минимальным счётом «красно-белые» взяли верх над «ЮКД». На два гола от «Богемиан» на их поле «Дерри Сити» ответил тремя. В 1/8 квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА команда уступила дома латвийскому футбольному клубу «Рига», пропустив от них два мяча.

Через неделю в ответном матче на выезде «красно-белые» с таким же счётом 0:2 снова проиграли латвийской команде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Финн Харпс» – 4.80

Ничья – 3.80

Победит «Дерри Сити» – 1.70

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 – 2.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Последний раз «Финн Харпс» выигрывал ещё в апреле месяце.

«Красно-белые» за последнее время из десяти матчей выиграли в трёх.

Семь из десяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Безвыигрышная серия «арф» длится уже девять матчей подряд. В чемпионате Ирландии «красно-белые» в недавних матчах проигрывали с достойным счётом таким серьёзным соперникам как «Слайго Роверс», «Дандолк» и «Шемрок». «Финн Харпс» явно уступает этим командам. «Красно-белая армия» реабилитируется за поражения от латвийского клуба. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Дерри Сити».