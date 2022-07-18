Мечтают о Кейне, убедили де Лигта и Мане. «Бавария» нацелилась на победу в ЛЧ

1658151046

18 июля 2022, 16:30

Киммих, Мюллер и Нойер тоже никуда не делись.

Роналду не вписывается в концепцию

Нагельсманн опроверг, что просил подписать Криштиану. Кан добавил, что не может пригласить Роналду в «Баварию» и объяснил причины. С радостью поработали бы с португальским форвардом, но его дикая зарплата это мина замедленного действия. Того же Левандовского сейчас не интересовали деньги – в «Барселоне» согласился на меньшую зарплату и вписал пункт о расставании через два года, но в Мюнхене игроки ссорились из-за зарплат.

Не исключено, что немецкий клуб использовал тактику «Барселоны», называя неверные суммы. Испанцы уверены, что каталонцы врут журналистам, раскрывая через знакомых стоимость трансфера Левандовского. Вероятно, за Роберта отдадут 60 млн евро, а 20 млн евро получит агент Захави, если поляк задержится в Барселоне до конца контракта. Лапорта не хочет злить как фанатов команды и ветеранов. Альбе, Пике и Бускетсу обидно, что банкет за их счет.

Богатые тоже плачут, и уход Левандовского – удар по «Баварии». Никто понятия не имеет, насколько команда зависима от нападающего. Разговоры, что Роберт забивал с метра, абсурдные. Речь о форварде, который пугал чужую оборону до трясущихся коленей. Калайджич или Мане так не умеют. Гнабри и Сане тоже, они вместе с Команом должны создать новое трио при поддержке вечного Мюллера, который подыскивал новый клуб, но передумал и остался.

Де Лигт должен усилить защиту Нойера

Оборона была глобальной проблемой. Упамекано и Эрнандес по характеристикам прекрасные футболисты, но вместе в защите «Баварии» допускали удивительно банальные ошибки. Не будем выдумывать, будто у Давида Алабы таких же ляпов не было, да и Хуммельс с Боатенгом не без греха. Но «Бавария» с Паваром, Упамекано, Эрнандесом и Дэвисом не играла в обороне так, как подобает победителю Лиги чемпионов.

Конечно, и «Реал» ставил на сэйвы Куртуа, но Нойер не в том возрасте и статусе, чтобы крутится, как Де Хеа в воротах МЮ . Де Лигт отказался от предложения тен Хага, но согласился перейти в «Баварию». В «Ювентусе» у Матийса хватало проблем с адаптацией. Бонуччи и Кьеллини год назад выиграли Евро-2020, а когда голландцу начали доверять, то не увидели того розовощекого подростка, который вел симпатичный «Аякс».

В Турине голландец рисковал, ошибался, не прижился в коллективе, сильно хотел его покинуть. Присматривался к «Барселоне», но там выбрали потратить деньги на Левандовского. Зато именно продажа Роберта позволяет закрыть сделку с Матийсом. Трансфер очень дорогой, повторение клубного рекорда «Баварии». Де Лигту всего 22 года, немцы ставят на перспективного футболиста, который просто неудачно выбрал предыдущий клуб.

Так бывает, что в одном гранде игрок не приживается, как Роббен в «Реале», а потом много лет великолепно выступает за другой клуб. Для голландцев естественно возвращаться. Ван дер Сар не заиграл в «Ювентусе», а стал стеной в МЮ . Овермарс был великолепен в «Арсенале», а потерялся в «Барселоне». Де Лигт не оставил яркого следа в Турине, но в Мюнхене скорее увидим мотивированного игрока, чей класс выше, чем у Зюле.

Без де Йонга обойдутся, но нужен Кейн

Гражданин Кейн скорее как ориентир. Салихамиджич не убедил Холанда, а переговоры с Леви по Харри вести еще сложнее, чем с представителями «Боруссии» Д, где отказываются в последнее время от трансферов в «Баварию». В Дортмунде обожглись на такой стратегии ранее. В Мюнхен мог бы переехать Лаймер из «Лейпцига» и де Йонг из «Барселоны», хотя во втором случае кажется, будто агент Френки использует «Баварию».

Да, «Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов. И каталонскому клубу нужны деньги. Вопрос расставания с хавбеком кажется закрытым. Осталось только найти покупателя с самым щедрым предложением. Зачем «Баварии», где были Киммих и Горецка, еще и де Йонг? Френки умеет катать мяч, как Алькантара, а у Йозуа есть несомненные диспетчерские таланты, которые проще раскрыть, когда кто-то страхует опорную зону.

Но не хватало скорее такого парня, как Гравенберг. Трансфер Райана, который в 20 лет гибче тактически, чем де Йонга – еще одна причина не верить, что «Бавария» охотится за Френки активнее, чем МЮ . А вот слухи о переговорах с Кейном куда интереснее. Знаем владельцев «Тоттенхэма», у них зимой не купить снега. С учетом фактора Конте, поставим на то, что англичане не отдадут Харри. Тем более, впереди ЧМ -2022, звезды боятся менять лиги и страны.

В Мюнхене все есть, а чего-то не хватает

Команда, у которой все в порядке, не вылетает из ЛЧ от «Вильярреала». «Бавария» присматривалась к Сону. Нагельсманн рад, что Клопп подготовил Мане в роли «ложной девятки». Похоже, изначально планируют поставить на сенегальца как на форварда в штрафной площади. Гнабри, Сане и Мюллер помогут новичку. Но в Мюнхене много лет играли с прирожденными нападающими, вроде Луки Тони, Клозе или Левандовского.

Кану стоит задуматься, кто подойдет и кого «Бавария», у которой не так много денег, как раньше, может себе позволить. Кейн – трансфер мечты. Осимхена из «Наполи» заполучить тоже непросто, хотя Де Лаурентис и обещал изменить свою политику переговоров. Скандальная реакция «Баварии» на решения Левандовского уйти точно связана с пониманием в клубе, что на рынке попросту нет идеальной замены для Роберта.

А еще с жадностью – выбивали из «Барселоны» больше денег. Но по стоимости, характеристикам и стилю футбола найти кого-то лучше Левандовского для «Баварии» сложно. Можно получить три сильные линии, а потом Мане не заиграет в центре, Калайджич окажется новым Сандро Вагнером, и снова не будет финала Лиги чемпионов. Плюс в Бундеслиге хитрые Тедеско и Терзич включатся, ведь чемпионов ждет перезагрузка.

Будь зарплата Роналду не такой огромной, а сам форвард на пару лет моложе, именно его могли рассматривать в качестве опции на несколько сезонов. Нагельсманн поищет кого-то, вроде Шика, но чех не похож на Левандовского. У Роберта слишком высокий класс, чтобы его уход не сказался. Потеряли человека, который забил свыше 500 голов за карьеру на высоком уровне. В истории футбола лишь двадцать три таких футболиста.