Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в чемпионат Азербайджана.
По данным источника, форвард уже отправился в Баку, где проведёт переговоры с несколькими клубами.
В подписании Дзюба заинтересованы «Нефтчи» и «Карабах».
Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в чемпионат Азербайджана.
По данным источника, форвард уже отправился в Баку, где проведёт переговоры с несколькими клубами.
В подписании Дзюба заинтересованы «Нефтчи» и «Карабах».
хороший ход для популяризации азерлиги, кстати, лига из 8 команд, в основном все из Баку, уровень не колхоз и рядом, что-то типа турчемпа, хорошие стадики, играют очень быстро, много атакуют, уровень игроков ненамного отстает от наших, Дзюба будет в "огне"
хороший ход для популяризации азерлиги, кстати, лига из 8 команд, в основном все из Баку, уровень не колхоз и рядом, что-то типа турчемпа, хорошие стадики, играют очень быстро, много атакуют, уровень игроков ненамного отстает от наших, Дзюба будет в "огне"
Карпуха со своими инвалидами, вроде Заболотного, блеснул в отборе, показав во всей красе ишаков, называющих себя нападающими. И ведь не беда, что в глаза долбятся и ворот не видят, главное - не дро*еры! (
Карпуха со своими инвалидами, вроде Заболотного, блеснул в отборе, показав во всей красе ишаков, называющих себя нападающими. И ведь не беда, что в глаза долбятся и ворот не видят, главное - не дро*еры! (
никто не хочет с ним мараться
никто не хочет с ним мараться
Там не приветствую 74.)))
Там не приветствую 74.)))
Дзюба — выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322689/dzyuba-artyom-neftchi 18.07.2022
Дзюба — выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322689/dzyuba-artyom-neftchi 18.07.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322691/dzyuba-artyom-neftchi 18.07.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322691/dzyuba-artyom-neftchi 18.07.2022
А он нужен Сочи?
А он нужен Сочи?
Даже в ФНЛ никто не берет!)
Даже в ФНЛ никто не берет!)