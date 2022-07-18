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Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане

18 июля 2022, 14:02

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в чемпионат Азербайджана.

По данным источника, форвард уже отправился в Баку, где проведёт переговоры с несколькими клубами.

В подписании Дзюба заинтересованы «Нефтчи» и «Карабах».

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Шуnя771 (раскрыть)
19 июля в 08:03
Привет! Ну вроде от них было предложение на миллион евро в год.
Vilen Naidenkine
Vilen Naidenkine
18 июля в 23:38
Там ему и место, пусть гражданство сразу делает, тогда хоть правду сказать сможет
протон
протон
18 июля в 20:25
Зато будет играть в Еврокубках
протон
протон
18 июля в 20:25
Ну по факту Карабах и Нефтчи не слабее условного Спартака или Локо сейчас. Карабах вон Леху пятерку отгрузил, я чет не уверен, что кто-то из московских клубов сейчас на это способен
хороший ход для популяризации азерлиги, кстати, лига из 8 команд, в основном все из Баку, уровень не колхоз и рядом, что-то типа турчемпа, хорошие стадики, играют очень быстро, много атакуют, уровень игроков ненамного отстает от наших, Дзюба будет в "огне"
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
18 июля в 20:11
А,если бы вы знали как дюбеля в Зимбабве ждут...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
18 июля в 19:49, ред.
Хорошо сказал, чувак! Отрадно что есть те, кто может отделять общее от частного.
Карпуха со своими инвалидами, вроде Заболотного, блеснул в отборе, показав во всей красе ишаков, называющих себя нападающими. И ведь не беда, что в глаза долбятся и ворот не видят, главное - не дро*еры! (
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
18 июля в 19:38, ред.
... может и в Гималаях продолжить карьеру..., при таких идиотах, рулящих в стране футболом посредством своей ж*пы, которая красуется на их плечах, вместо башки.
112910415
112910415
18 июля в 19:07
а бюджет Азербайджана какой ? не хватит же
hjlzuf
hjlzuf
18 июля в 19:03
Никак не могут пристроить Дзюбу.
pomor45
pomor45
18 июля в 18:59
В Карабахе самое то ... на линии фронта с армянами.
allemz
allemz
18 июля в 18:23
А ведь действительно, супер-мастурбарио мог раздетому Сочи помочь как в свое время тулякам
allemz
allemz
18 июля в 18:20
Тёмка Дэдпулович всегда твердил же, что регенерация - его главный конек, а один из вышеупомянутых клубов вроде играет в ЛЧ
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
18 июля в 18:02
Лучший нападающий сборной России,подобных пока и за версту не видно.Помню как ругали и смеялись на Аршавиным на закате карьеры,видно так заведено в России.А мы в Ростове Бердыева на руках провожали из клуба и Артёму благодарны за кубок России
trudogolik
trudogolik
18 июля в 17:32
А Левандовский в таком же возрасте уговорил Барселону взять его на 4 года, вроде.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 июля в 17:19
дно сам онанист...но не чемп Азербайджана!
vedevas_93
vedevas_93
18 июля в 17:04
господи, какой же геморрой он оформил самом себе из за своего же эго))
stavr74
stavr74
18 июля в 16:29
никому онанист не нужен .
никто не хочет с ним мараться
Ravshan878
Ravshan878 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 июля в 16:16
Только не туда.😉.
Там не приветствую 74.)))
Храневец
Храневец
18 июля в 16:06
Лучше бы в Монголии поиграл за тугрики !
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 15:35
Президент «Нефтчи» Камран Гулиев прокомментировал слухи об интересе к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

Дзюба — выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал.

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322689/dzyuba-artyom-neftchi 18.07.2022
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 15:34
Клубы из Азербайджана не контактировали с Дзюбой
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322691/dzyuba-artyom-neftchi 18.07.2022
Шуnя771
Шуnя771 ответ SHMEL258 (раскрыть)
18 июля в 15:30
Привет Уважаемый!

А он нужен Сочи?
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 15:29
Ах-ха-ха!
Даже в ФНЛ никто не берет!)
dok66
dok66
18 июля в 15:26
Совсем запутался парень . Или это агент всех запутал. А потом бабах - им сенсация !
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 15:24
В Азербайджане гомиков любят !
sir_Alex
sir_Alex
18 июля в 15:20
Вот это тема 👌
Евгений Сибель
Евгений Сибель
18 июля в 15:15
Он же с Рубином уже тренит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 15:00
А может в Пакестане!
SHMEL258
SHMEL258
18 июля в 14:46
Вот из этого сообщения видно, что главный критерий сейчас у Дзюбы это деньги. Я его не осуждаю, просто это данность, факт. Если бы была приоритетом спортивная составляющая, то принял бы предложение Сочи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
18 июля в 14:35
Речь шла об Андорре, Фарерах, Лихтенштейне и Гибралтаре. Но его уровень их не устроил.
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