«Русенборг» — «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 июля 2022, 17:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Русенборг» — «Тромсё», который состоится 23 июля 2022 года.

«Русенборг»

«Русенборг» в турнирной таблице чемпионата Норвегии поднялся до восьмой строчки. После четырнадцати игр «маленькие тролли» набрали двадцать два очка. Отставание от первого места составляет одиннадцать очков. С начала сезона команда забила двадцать три мяча в ворота соперников, а пропустила семнадцать. В матче одиннадцатого тура «тролли» одержали победу над «Кристиансунном». В 1/16 Кубка Норвегии «Русенборг», забив пару мячей, в сухую обыграл команду «Саннес Ульф». Открыв счёт в матче первыми, «маленькие тролли» не удержали преимущество и разошлись миром с «викингами». В позапрошлом туре дома взяли верх над «Йервом».

В четырнадцатом туре в гостях «Русенборг» раскатал нулевую ничью с «Олесунном».

«Тромсё»

«Тромсё» опустился в турнирной таблице с одиннадцатого места на четырнадцатое. С начала сезона команда набрала тринадцать очков. За двенадцать игр «парни» забили шестнадцать раз, пропустили двадцать три. В товарищеском матче «Тромсё» выиграл с разгромным счётом у «Йерва». В десятом туре команда дома сыграла вничью с «Хёугесунном». Нильсэн сравнял счёт в матче за минуту до окончания поединка. В 1/32 Кубка Норвегии «парни» уверенно прошли «Шервёй». На выезде «Тромсё» избежал поражения от «Сандерфьорда» в игре одиннадцатого тура, забив гол под конец матча.

Открыв счёт в матче с «Мольде» уже на седьмой минуте, «парни» за первый тайм пропустили три гола. Закончился поединок со счётом 5:1 в пользу «МФК».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Русенборг» – 1.92

Ничья – 3.60

Победит «Тромсё» – 3.85

Победит «Русенборг» с форой -1.5 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

«Русенборг» на своём поле не проигрывает с марта месяца в восьми матчах подряд.

В гостях «Тромсё» уступал своим соперникам только в двух поединках из десяти последних.

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В марте этого года в товарищеском матче «Тромсё» со счётом 2:1 выиграл у «Русенборга». Не стоит недооценивать гостей в этом матче. Наиболее оптимальным вариантом ставки на этот поединок будет ставка на тотал. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.78. Статистика показывает нам, что очные встречи этих клубов отличаются неплохой результативностью.