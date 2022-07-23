«Динамо» – «Торпедо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Динамо» – «Торпедо», который состоится 24 июля 2022 года

«Динамо»

«Динамо» в первом туре РПЛ не смогло одержать победу на своем поле, что расстроило болельщиков, однако уже в следующей игре у бронзового призера прошлого года есть шанс реабилитироваться перед родными трибунами. Соперник является новичком РПЛ спустя много лет, поэтому хозяева имеет хороший шанс на успех, если смогут исключить недооценку соперника и подойти к матчу со всей ответственностью.

17 июля «Динамо» Москва сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а 10 числа в товарищеском матче разошелся миром с «Локомотивом» (3:3).

«Торпедо»

«Торпедо» не смог дебютировать успешно в главном российском дивизионе, в котором отсутствовал почти 10 лет. Тем не менее, сезон только начинается и футболистов будет возможность доказать свою конкурентоспособность в матчах с сильными соперниками. В выездном матче с «Динамо» даже ничья может стать достойным результатом, который принесет удовлетворение болельщикам и тренерскому штабу.

17 июля «Торпедо» на своем поле проиграл «Сочи» в РПЛ (1:3), а девятого числа в товарищеской встрече уступил «Факелу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» – 1.55

Ничья – 4.2

Победит «Торпедо» – 6

Статистика

«Динамо» Москва смогло одержать только две победы в десяти поединках во всех турнирах

«Торпедо» выиграл четыре последних выездных встречи

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Динамо» выиграло у «Торпедо» два из трех последних матча

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. «Торпедо» нужно время чтобы окрепнуть и привыкнуть к новому для себя чемпионату. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.