«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч суперкубка Англии «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», который состоится 30 июля 2022 года

«Ливерпуль»

«Красные» провели мощный прошлый сезон, но к сожалению для их болельщиков не смогли одержать победу ни в Лиге Чемпионов, ни в АПЛ . Команду покинул Садио Мане, однако тренерскому штабу есть кем заменить сенегальца и не потерять в качестве. Матч за суперкубок Англии более выставочный, однако это возможность заработать первый трофей в новом сезоне, поэтому вряд ли коллектив захочет пройти мимо такого шанса.

21 июля «Ливерпуль» в товарищеском матче разгромил «РБ Лейпциг» (5:0), а 15 числа переиграл «Кристал Пэлас» (2:0).

«Манчестер Сити»

«Горожане» являются действующим чемпионом, и естественно, является главным фаворитом этого футбольного года. «Манчестер Сити» сделал несколько громких приобретений и с новыми силами постарается завоевать первый кубок уже на этих выходных. Матч обещает быть интересным и напряженным, особенно учитывая, что болельщики соскучились по европейскому футболу, который понемногу выходит с перерыва.

24 июля «Манчестер Сити» выиграл в товарищеском матче у «Баварии» (1:0), а 21 числа команда обыграла «Америку» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 2.9

Ничья – 3.62

Победит «Манчестер Сити» – 2.53

Статистика

Четыре последних матча «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл только один матч из шести последних с «Манчестер Сити»

Прогноз

Сделать ставку на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.62. Команды начнут аккуратно и наверняка смогу обменяться голами ближе ко второму тайму, но все же решать исход поединка будут в дополнительное время.