«Олесунн» — «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Олесунн» — «Будё-Глимт», который состоится 30 июля 2022 года.

«Олесунн»

После пятнадцати туров «тангорубашечники» занимают в чемпионате Норвегии седьмое место. «Олесунн» с начала сезона набрал двадцать одно очко, забил семнадцать голов, а пропустил девятнадцать. В матче одиннадцатого тура команда на выезде проиграла в сухую «Будё-Глимту». В 1/16 Кубка Норвегии с минимальным счётом уступила «Лиллестрёму». Гол Хаугена в начале второго тайма принёс победу «тангорубашечникам» в матче со «Стрёмсгодсетом» в игре следующего тура. Пропустив первыми уже на четвёртой минуте матча, «Олесунн» сумел не только сравнять счёт на выезде в поединке с «Сандерфьордом», но и выйти вперёд. Гол Офкира на шестьдесят пятой минуте матча помог хозяевам избежать поражение в поединке. Игра завершилась ничейным результатом.

В матче прошлого тура «тангорубашечники» на своём поле раскатали нулевую ничью с «Русенборгом».

«Будё-Глимт»

В Высшей Лиге Норвегии «Будё-Глимт» поднялся с четвёртой на третью строчку турнирной таблицы. С начала сезона «Глимт» набрал двадцать восемь очков. Отставание от первого места составляет восемь. «Жёлтые» за пятнадцать игр поразили ворота соперников тридцать пять раз, пропустив при этом восемнадцать голов. «Глимт» прошёл по сумме двух встреч фарерскую команду «Клаксвик» в 1/8 квалификационного раунда Лиги чемпионов. В четырнадцатом туре на выезде «жёлтые» взяли верх над «Хам-Камом». В следующем квалификационном этапе Лиги чемпионов «Глимт» в гостях уступил с минимальным счётом североирландскому «Линфилду». На своём поле «Будё-Глимт», забив пять безответных мячей, уверенно выиграл у «Йерва».

Ответный матч с «Линфилдом» закончился разгромом гостей. Со счётом 8:0 поединок завершился в пользу «жёлтых».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олесунн» – 4.20

Ничья – 3.85

Победит «Будё-Глимт» – 1.81

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

«Олесунн» выиграл только в трёх поединках из десяти последних.

Из десяти матчей за последнее время «Будё-Глимт» в семи взял верх над соперниками.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Олесунн» не выигрывает у «Глимта» с 2016 года. Месяц назад «жёлтые» выиграли со счётом 2:0 «тангорубашечников». На выезде обыграть «Олесунн» будет сложнее, но «Глимту» необходимо сокращать разрыв с первым местом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81 на победу «Будё-Глимта».