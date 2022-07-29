Роналду сорвался после серии унижений. Легенда в тупике, худший период в карьере

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сегодня, 13:31

Криштиану не готовился к сезону с МЮ .

Лейтмотив комментариев британских фанатов «красных дьяволов»: Роналду уже проявил неуважение к МЮ , это не отмотать обратно. Игрок сорвал свою подготовку к сезону, который стартует завтра поединком за Суперкубок Англии. Португалец искал новый клуб. Оливер Кан снова может пошутить, как в прошлом, что грудь жены видел реже, чем пресс Роналду, настолько часто фотографии португальца мелькают в немецких СМИ .

Не оправдывая Криштиану, смело ставим «кол» менеджменту МЮ . Не закрыли вопрос без репутационных потерь. Тяжело не только «дьяволам», но даже крах трансферной кампании «Челси» без Грановской у руля не усиливает позиции МЮ . «Арсенал» и «Тоттенхэм» набрали игроков. У Клоппа и Гвардиолы вариативность состава и класс лидеров выше. Фанаты МЮ обиделись, но и Роналду ощутил пренебрежение.

Публика не поверила в версию о семейных проблемах. И полтора месяца назад Роналду не вышел с заявлением, что точно остается в МЮ . До сегодня не было конкретных заявлений. А вот отказы от Криштиану публичные, удар для мужчины с эго.

13 июня. ПСЖ не хочет конфликтов в коллективе

Программным заявлением лета в Париже стали слова президента клуба, что пора стать взрослее, профессиональнее и скромнее. Направлено в адрес Неймара, Мбаппе, Месси и всех, кто капризничал. Таких людей много, есть еще Вейналдум, Навас и остальные недовольные положением. Зидан использовал парижан, чтобы напомнить о себе чиновникам из Французской федерации футбола, а Мендеш встречался с Луишем Кампушем – советником президента ПСЖ . И трансфера не будет. Высокая зарплата лишь одна из преград. Галтье хочет перестроить команду, а если поссорится с Месси и Криштиану, или легенды не поладят между собой – начнется хаос, сезон можно выбросить. Да и нет места для Роналду, если Неймара не усадить на лавку. Даже Ди Марии стало тесно.

14 июня. «Челси» не готов взять Роналду в аренду

Боэли встречался с Мендешем, но у американца пока забавное лето в качестве гибрида Грановской и Абрамовича – провал за провалом. Дембеле шел в «Челси», а остался в «Барселоне». Кунде в форме каталонского клуба. Левандовского не перехватили, Рафинья выбрал, опять же, испанцев. Неймар вряд ли окажется в «Челси», разве что подерется на тренировке с Гальтье в ближайшие дни. Оот идеи с подписанием Роналду в Лондоне сами отказались. Взяли Стерлинга и Кулибали, а еще один опытный игрок подходил по финансовым условиям, но дорогу закрыл Тухель. Томас не хочет переиначивать целую команду под одного Роналду всего на сезон в аренде.

28 июня. Возвращение в Италию ожидаемо сорвалось

«Интер», у которого есть Лукаку и Мартинес, выслушал аргументы Мендеша на переговорах, но не готов повторить условия, как в МЮ . Ни один тренер не хочет ломать структуру игры – «3-5-2» в случае с Симоне Индзаги, чтобы поработать с Роналду. «Интер» использовал по всему левому флангу Перишича, уехавшего в «Тоттенхэм», а Роналду так не умеет. Пусть в прошлом сезоне в МЮ форвард забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 играх, а до этого часто отличался за «Ювентус», ни один клуб Серии А не готов к сделке. «Наполи» появился на горизонте на днях, но это тоже странный вариант. Даже 8 млн евро в год для клуба Спаллетти – огромная зарплата.

26 июля. Президент «Атлетико» не верит в трансфер

Многие новости о Роналду получаем прямо от тренеров или менеджеров клубов. Или от источника, вроде «The Athletic», который работает в уважаемом публикой стиле – каждую новость подтверждают разные независимые источники. И про трансфер в «Атлетико» они не сообщали. Президент мадридского клуба удивился слухам:

Я не знаю, кто придумал историю о нашем интересе к Роналду. Практически невозможно, чтобы он перешел в «Атлетико».

Догадываемся, кто качал тему перехода в «Атлетико». Год назад переговоры с «Манчестер Сити» и Гвардиолой привели к возвращению Роналду в МЮ . Сейчас Криштиану знает, что Перес его не примет, но Мендеш придумал якобы переговоры с «матрасниками», хотя в самом клубе не могут позволить платить португальцу его привычную зарплату. И фанаты «Атлетико», конечно же, протестуют против сделки.

27 июля. Кан объяснил, почему отказался от CR7

После ухода Левандовски мюнхенцам нужен форвард, но Нагельсманн переживает, что нападающий, который старше самого Юлиана, уничтожит коллектив. Также есть финансовый барьер. У португальца большие аппетиты, а «Баварии» нужно подумать о продаже Павара и даже Эрнандеса, чтобы после ухода Левандовски найти деньги на Де Лигта, Мане и нового форварда. Кан, надо отдать ему должное, четко объяснил мотивы «Баварии», подтвердив сам факт заинтересованности в Роналду:

Мы обсудили такой трансфер внутри клуба, иначе были бы плохими менеджерами. Лично я считаю Роналду одним из величайших футболистов в истории планеты. Но мы пришли к выводу, несмотря на уважение к Криштиану, что его трансфер не вписывается в нашу философию в текущем положении.

Хочется, но колется – примерно такой смысл. Немцы поступили честно. Нагельсманн не был уверен, что именно Роналду в центре атаки с Мюллером за спиной, Гнабри или Сане справа, а Мане слева сделает «Баварию» сильнее. Или хотя бы полноценно компенсирует побег Левандовски.

29 июля. Даже Аморим опасается приезда Роналду

Криштиану сто лет не играл за настолько слабые команды, как «Спортинг». Если его нервировали ошибки Игуаина в «Реале» или напарников по «Ювентусу», то представьте реакцию на ребят из Лиссабона. Аморим правильно переживает. Роналду высушил и выбросил надежды Сульшера в МЮ . Тен Хаг не уверен, что верно ставить на 37-летнего форварда, который стягивает передачи, а через год может оказаться в Майами. Роналду оставил про запас красивую историю – аренда в родной «Спортинг», игра в Лиге чемпионов. Но фальши хватает, ведь Криштиану хотел в Париж, Мюнхен или Лондон. Куда угодно, а не в Лиссабон.

У Роналду бывали спады, живой человек. А теперь окончательно не Супермен, а максимум Хоумлендер – злая версия известного героя с аномальными силами из сериала «Пацаны». Вымышленный персонаж жестокий, капризный, двуличный, с комплексами. Лишь поначалу играл на публику в хорошего парня. Надеемся, Криштиану соберется и не проведет следующий сезон бледно, независимо от клуба базирования. Жаль, что легенда такого масштаба оказался на трансферной обочине. В теории мог сыграть в центре атаки ПСЖ , но несбалансированный набор звезд чаще мешает, чем помогает. Зидан мог обуздать Криштиану, у Галтье нет шансов.

Вудворда год назад «развели», приезд Роналду усложнил МЮ жизнь в итоге. Клуб был не готов, а теперь каждый покупатель приходит к аналогичному выводу – португалец стал слишком дорогим удовольствием. Да и удовольствием ли? Его волнует собственная статистика, рвется в клуб из Лиги чемпионов. Из-за класса забьет много даже в «Спартаке». Но гранды живут стратегиями, не эмоциональными порывами и охотой за яркими сюжетами. Без Роналду «Реал» вырвал кубок чемпионов, а без «Мадрида» португалец не столь успешен по очевидным причинам – постарел, а новые команды морально и тактически слабее.