Азмун зажигает только в интервью, Лунев делит деньги с «Зенитом», Кокорин пропускает сборы. Последние новости экс-игроков РПЛ

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сегодня, 21:30

Не у всех всё гладко.

За каждым игроком, который когда-то отметился в Российской Премьер-лиге интересно следить в дальнейшем – будь то Ахмед Муса или Леандро Паредес. Кто-то мог потеряться из виду, поэтому рассматриваем, у кого какие новости.

Сердар Азмун («Байер»)

Трансфер иранского нападающего из «Зенита» постепенно забылся – в чемпионате Германии Сердар еще не вышел на прежний уровень. Напомнить о себе он смог скорее недавним интервью. Азмун перенял ироничную манеру шутить Артема Дзюбы и в таком же ключе высказался о новом клубе:

Леверкузен — очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет, он клёвый. А про Леверкузен можно сказать, что это колхоз. Я скучаю по всем в «Зените». Правда. И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушёл из «Зенита», но моё сердце – вместе с ними и с командой.

Часть сезона в «Байере» Азмун завершил с голом и результативной передачей в 9 матчах немецкой Бундеслиги. В новом сезоне иранец сыграет за новый клуб в еврокубках

Элдор Шомуродов («Рома»)

У Элдора продолжается турне по Италии – из «Дженоа» 27-летний нападающий ушел на повышение в «Рому». Но в новой команде дела обстоят не очень гладко. Футболист не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуриньо, теперь руководство рассчитывает получить предложение по трансферу Шомуродова этим летом. К слову, агент игрока пока уверят, что последние новости – не более, чем слухи.

Леандро Паредес («Пари Сен-Жермен»)

Аргентинец использовал свой шанс, хотя изначально в составе парижан себя никак не проявил. Теперь в СМИ гуляют слухи о трансфере в другой гранд – туринский «Ювентус». Ради этого «старая синьора» готова расстаться с бразильцем Артуром, который не закрепился в основе после перехода из «Барселоны». Еще одним претендентом на аргентинского полузащитника называют «Манчестер Юнайтед».

Андрей Лунев («Байер»)

До сих пор удивляет, как тихо и без лишних комментариев Лунев оказался в клубе Бундеслиге. Там он уже знаком с Азмуном по игре за «Зенит». В Германии он пока играет в разы меньше, чем хотелось бы – ворота «фармацевтов» россиянин защищал лишь в одном матче национального чемпионата. Тем временем к предыдущей команде у Андрея появились вопросы по премиальным, их озвучил агент игрока Антон Смирнов:

Андрей Лунев подал заявление в Палату по разрешению споров РФС в отношении имеющихся перед ним у АО « ФК „Зенит“ задолженностей по заработной плате, незаконному удержанию денежных средств из премии за чемпионство в сезоне-2020/21 и премиальных за игры с московскими „Спартаком“ и „Локомотивом“.

Гендиректор сине-бело-голубых, комментируя появившиеся претензии, предположил, что Лунев действует под влиянием своего агента – задолженностей „Зенит“, по словам функционера, перед голкипером не имеет.

Джордан Ларссон (без клуба)

Швед покинул „Спартак“ с большим шумом – трудовые отношения были прерваны совсем недавно. С „ АИК ’ом“ Джордан контракт так и не подписал, сообщалось о желании игрока найти себе команду в европейском топ-чемпионате. По всей видимости, достойным местом продолжения карьеры Ларссон посчитал шотландский „Селтик“ — за этот клуб выступал отец форварда.

Александр Кокорин („Фиорентина“)

Интерес вызывает скорее то, как до сих пор Александр умудряется оставаться в команде, играя за нее в единичных случаях. Сегодня стало известно, что российский нападающий не примет участие в предсезонных сборах „фиалок“. По данным СМИ руководство „Фиорентины“ надеется, что футболист согласится на расторжение контракта за 2 миллиона евро компенсации.

Сам Кокорин продолжает уверять, что его отсутствие в списке участников сборов не связано с возможностью разрыва соглашения:

Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. Новости о расторжении контракта с клубом вижу только в СМИ .

Никола Влашич („Вест Хэм“)

Хорват продолжает спокойно готовиться к новому сезону в составе „Вест Хэма“ — соглашение с „молотобойцами“ действует еще 4 сезона. Обстановка иногда нагнетается слухами о возможности ухода Николы в „Хайдук“ или „Торино“ — английский коллектив допускает вариант с арендой Влашича. Хотя за прошедший год 24-летний полузащитник смог лишь раз поразить ворота соперника в матче АПЛ . Единственное, что, по словам агента игрока, известно точно, — в Россию Влашич возвращаться пока не собирается.

Ярослав Ракицкий („Адана Демирспор“)

С „Шахтёром“ у Ярослава договориться не получилось — новым клубом украинского защитника неожиданно стал турецкий „Адана Демирспор“. Хотя по последним данным, против варианта с переходом в донецкий коллектив выступила семья игрока. Команда, в которой теперь будет играть Ракицкий, недавно поднялась из второго дивизиона национального первенства, а в минувшем сезоне сохранила прописку в Высшей лиге.

Себастьян Дриусси („Остин“)

Аргентинский нападающий, который когда-то играл за „Зенит“, теперь борется за звание лучшего бомбардира американской MLS с аргентинцем Валентином Кастельяносом – в активе обоих по 13 мячей. При этом есть вероятность, что Дриусси вновь окажется в России – по словам его агента, футболист обязательно рассмотрит предложение от клубов РПЛ , если такие будут.

Гус Тиль ( ПСВ )