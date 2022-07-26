Визит Фергюсона на базу «Ман Юнайтед» не связан с переговорами с Роналду.

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сегодня, 16:35

посещал базу «Манчестер Юнайтед» не из-за переговоров представителей клуба с форвардом .

Бывший наставник МЮ прибыл на базу спустя час после визита португальского игрока на заседание футбольного совета «Юнайтед».

Встреча была запланирована несколько месяцев назад и не связана с Роналду.