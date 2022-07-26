Визит Фергюсона на базу «Ман Юнайтед» не связан с переговорами с Роналду.

Алекс Фергюсон посещал базу «Манчестер Юнайтед» не из-за переговоров представителей клуба с форвардом Криштиану Роналду.
Бывший наставник МЮ прибыл на базу спустя час после визита португальского игрока на заседание футбольного совета «Юнайтед».
Встреча была запланирована несколько месяцев назад и не связана с Роналду.
Встреча была запланирована несколько месяцев назад и не связана с Роналду.
Ясно что заседание совета клуба Юнайтед было запланировано заранее. Но то что именно в это время представители клуба и главный тренер встречаются с Роналду, конечно связаны. Ведь одним из тех кто пролобировал переход Рона в Манчестер Юнайтед, был именно сэр Алекс Фергюсон . И если Тен Хаг строит новый МЮ и у него есть желание чтобы Рон остался в команде, то лучшим козырем для этого и есть сам Алекс Фергюсон . И то что Рон прислушается к своему первому тренеру , который дал ему путёвку в большой футбол, нет никаких сомнений. Ведь и Рон сам говорит про Алекса , что это его отец в большом футболе , и его мнение ему очень важно. Я думаю что для построения новой команды для Тен Хага, роль, авторитет и лидерские качества Рона, обязательно могут пригодится, как на поле так и в раздевалке и тренеровочном процессе. И скорее всего Рон никуда и не собирался уходить из МЮ , что и подтверждал сам Тен Хаг . Просто медийная личность Рона всегда заставляет инсайд работать вокруг него. Обычное явление вокруг любого знаменитого человека. Так что скорее всего Рон останется в МЮ и поможет Тен Хагу и команде выбраться из того кризиса, в котором находился МЮ. Пожелаем им Удачи . Всем Добра !
Встреча была запланирована несколько месяцев назад и не связана с Роналду.
Ясно что заседание совета клуба Юнайтед было запланировано заранее. Но то что именно в это время представители клуба и главный тренер встречаются с Роналду, конечно связаны. Ведь одним из тех кто пролобировал переход Рона в Манчестер Юнайтед, был именно сэр Алекс Фергюсон . И если Тен Хаг строит новый МЮ и у него есть желание чтобы Рон остался в команде, то лучшим козырем для этого и есть сам Алекс Фергюсон . И то что Рон прислушается к своему первому тренеру , который дал ему путёвку в большой футбол, нет никаких сомнений. Ведь и Рон сам говорит про Алекса , что это его отец в большом футболе , и его мнение ему очень важно. Я думаю что для построения новой команды для Тен Хага, роль, авторитет и лидерские качества Рона, обязательно могут пригодится, как на поле так и в раздевалке и тренеровочном процессе. И скорее всего Рон никуда и не собирался уходить из МЮ , что и подтверждал сам Тен Хаг . Просто медийная личность Рона всегда заставляет инсайд работать вокруг него. Обычное явление вокруг любого знаменитого человека. Так что скорее всего Рон останется в МЮ и поможет Тен Хагу и команде выбраться из того кризиса, в котором находился МЮ. Пожелаем им Удачи . Всем Добра !