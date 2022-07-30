«Атлетико Тукуман» – «Ньюэллс Олд Бойз» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Атлетико Тукуман» – «Ньюэллс Олд Бойз», который состоится 31 июля 2022 года

«Атлетико Тукуман»

Команда показывает невероятный уровень в Суперлиге Аргентины и имеет серию побед из нескольких матчей. «Атлетико Тукуман» заслуженно лидирует в турнирной таблице с 22 очками и опережает ближайшего оппонента на два пункта. В предстоящем матче у коллектива будет очень серьезный соперник, что делает его центральной встречей этого вечера. Матч обещает быть интересным и напряженным, а хозяевам нужна победа, чтобы сохранить свое лидерство.

24 июля «Атлетико Тукуман» обыграл на выезде «Индепендьенте» (1:0), а 20 числа с тем же счетом обыграл «Сармьенто».

«Ньюэллс Олд Бойз»

«Ньюэллс Олд Бойз» еще месяц назад был лидером чемпионата Аргентины, но команду постиг серьезный кризис, где собралась серия без побед из нескольких поединков. Клуб откинуло уже на девятую позицию с 16 баллами, а отставание от лидера составляет уже шесть баллов. Чтобы вернуться в гонку лидеров, футболистам необходимо обыгрывать мощный «Атлетико Тукуман», что сделать будет очень непросто.

26 июля «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл на своем поле «Дефенса и Хустисия» (1:2), а 21 числа уступил на выезде «Росарио Сентраль» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Тукуман» – 2.17

Ничья – 3.05

Победит «Ньюэллс Олд Бойз» – 3.75

Статистика

«Эстудиантес» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ньюэллс Олд Бойз» не может выиграть уже пять матчей подряд в чемпионате Аргентины

Три из четырех последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре матча между клубами на поле «Атлетико Тукуман» завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Атлетико Тукуман», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Последние результаты команды внушают веру, что серия побед продолжится, а хозяева наберут очередные три очка в турнирную таблицу.