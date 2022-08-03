«Лион» – «Аяччо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» – «Аяччо», который состоится 05 августа 2022 года

«Лион»

Клуб провалил прошлый сезон во Франции и по его итогам не смог отобраться в еврокубки. Это дает «Лиону» возможность полностью сконцентрироваться на Лиге 1 и добиться высокого результата, тем более в команду вернулись несколько опытных и талантливых игроков вроде Толиссо. Матч с новичком чемпионата на своем поле станет хорошей возможностью заработать три очка уже в первом туре.

30 июля «Лион» сыграл вничью с «Интером» (2:2), а 24 числа обыграл «Фейеноорд» (2:0). Оба матча были товарищескими.

«Аяччо»

«Аяччо» спустя несколько лет возвращается в Лигу 1 и намерена заново тут освоиться и закрепиться. В Лиге 2 команда заняла в прошлом сезоне второе место с 75 очками, пропустив вперед только «Тулузу». В предстоящем поединке даже ничья с таким серьезным соперником будет достойным результатом, однако и для нее необходимо приложить максимум усилий и немного везения.

30 июля «Аяччо» сыграл вничью в товарищеском матче с «Лорьяном» (1:1), а 23 числа уступил « ФК Париж» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.37

Ничья – 4.9

Победит «Аяччо» – 8.5

Статистика

«Лион» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти выездных матчей «Аяччо» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лион» выиграл семь из восьми домашних матчей с «Аяччо»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Лион» очень хочет хорошо стартовать и пребывать в группе лидеров на протяжении всего чемпионата. Прогнозируем победу хозяев минимум в два мяча.