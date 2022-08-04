«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Манчестер Сити», который состоится 7 августа 2022 года.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» заняли седьмое место в Премьер-лиге по итогам сезона 2021/2022. Четыре матча подряд «Вест Хэм» уступает своим соперникам. Чтобы оценить шансы команды на успех в поединке с «Манчестером Сити», рассмотрим несколько товарищеских игр, которые провели «железные» в июле месяце незадолго до начала нового сезона. Английский клуб «Ипсвич Таун» и швейцарский «Серветт» были повержены «молотобойцами» без особых затруднений. Ничейным результатом завершились поединки с «Борхэм Вудом» и «Редингом». На три гола от шотландского «Рейнджерса» команда из Восточного Лондона сумела ответить только одним. Ведя весь матч в игре с «Лутон Тауном», «железные» упустили победу, пропустив на девяностой минуте.

На прошлых выходных «Вест Хэм Юнайтед» раскатал нулевую ничью с французским «Лансом». В мае этого года встреча с командой «Манчестер Сити» также завершилась ничейным результатом (2:2).

«Манчестер Сити»

Опередив всего лишь на одно очко «Ливерпуль», «горожане» выиграли чемпионат Англии в прошлом сезоне. В отличие от «Вест Хэма», команда провела только два товарищеских матча. С разницей в один мяч «горожане» переиграли мексиканский клуб «Америка» на стадионе «НРГ» в Хьюстоне. Забитый Холандом гол на двенадцатой минуте матча с мюнхенской «Баварией», оказался единственным, но достаточным для победы «Манчестера Сити» над их соперником.

В финале Суперкубка Англии «Ливерпуль» со счётом 3:1 выиграл «горожан».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 7.80

Ничья – 5.20

Победит «Манчестер Сити» – 1.37

Исход поединка «обе забьют — да» – 1.84

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.32

Статистика

«Вест Хэм» взял верх над своими соперниками только в трёх поединках из десяти последних.

В семи матчах из десяти за последнее время «Манчестер Сити» выиграл.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Горожане» в мае месяце этого года не смогли на выезде выиграть у «молотобойцев», но не значит, что «Вест Хэм» на данном этапе сумеет справиться с «Манчестером Сити». «Железные» демонстрируют в последнее время слабую игру. Чаще всего команды не уходят без голов в очных встречах. Компания Pinnacle на исход поединка «обе забьют — да» предлагает коэффициент 1.84.