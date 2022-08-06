ЦСКА – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Факел», который состоится 06 августа 2022 года

ЦСКА

«Армейцы» упустили победу в последнем туре, но это не должно повлиять на настрой команды в дальнейшем. ЦСКА идет на третьем месте в таблице с семью баллами, уступая лидеру только по дополнительным показателям. Чтобы оставаться в борьбе, в игре с «Факелом» нужна только победа. Тем не менее, не стоит недооценивать новичка РПЛ , ведь команда уже отбирала очки, там, где это было маловероятно.

31 июля ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» (2:2), а 23 числа на своем стадионе крупно обыграл «Сочи» (3:0).

«Факел»

Коллектив из Воронежа цепляется всеми силами за очки с самого старта сезона, что заслуживает уважения среди болельщиков. Однако «Факел» еще не побеждал и имеет только два набранных балла в активе. Предстоящий матч скорее всего будет самым сложным из всех, и чтобы зацепиться за ничью, футболистам потребуется проделать большой объем работы и поддерживать на уровне реализацию моментов.

30 июля «Факел» сумел спастись в матче с «Динамо» Москва (3:3), а 24 числа команда проиграла на выезде «Ахмату» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.43

– 1.43 Ничья – 4.7

Победит «Факел» – 7.4

Статистика

ЦСКА не проигрывает уже четыре матча во всех турнирах

не проигрывает уже четыре матча во всех турнирах Пять последних матчей клуба из Воронежа завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл только два матча из пяти последних с «Факелом»

выиграл только два матча из пяти последних с «Факелом» «Факел» забивал в восьми последних матчах на выезде из десяти

Прогноз