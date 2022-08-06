ЦСКА – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Факел», который состоится 06 августа 2022 года
ЦСКА
«Армейцы» упустили победу в последнем туре, но это не должно повлиять на настрой команды в дальнейшем. ЦСКА идет на третьем месте в таблице с семью баллами, уступая лидеру только по дополнительным показателям. Чтобы оставаться в борьбе, в игре с «Факелом» нужна только победа. Тем не менее, не стоит недооценивать новичка РПЛ, ведь команда уже отбирала очки, там, где это было маловероятно.
31 июля ЦСКА сыграл вничью с «Пари НН» (2:2), а 23 числа на своем стадионе крупно обыграл «Сочи» (3:0).
«Факел»
Коллектив из Воронежа цепляется всеми силами за очки с самого старта сезона, что заслуживает уважения среди болельщиков. Однако «Факел» еще не побеждал и имеет только два набранных балла в активе. Предстоящий матч скорее всего будет самым сложным из всех, и чтобы зацепиться за ничью, футболистам потребуется проделать большой объем работы и поддерживать на уровне реализацию моментов.
30 июля «Факел» сумел спастись в матче с «Динамо» Москва (3:3), а 24 числа команда проиграла на выезде «Ахмату» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 1.43
- Ничья – 4.7
- Победит «Факел» – 7.4
Статистика
- ЦСКА не проигрывает уже четыре матча во всех турнирах
- Пять последних матчей клуба из Воронежа завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл только два матча из пяти последних с «Факелом»
- «Факел» забивал в восьми последних матчах на выезде из десяти
Прогноз
Сделать ставку на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. «Армейцы» хотят не отставать от конкурентов и смогут добыть победу. Коэффициент небольшой, однако надежно послужит в экспрессе.