«Краснодар» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Локомотив», который состоится 06 августа 2022 года
«Краснодар»
«Быки» достаточно средне стартовали в чемпионате России и после трех туров смогли набрать четыре очка, что позволяет им находится на девятом месте. У «Краснодара» есть проблемы с построением игры и поэтому футболистам тяжело входить в некоторые матчи. Домашний поединок с «Локомотивом», который тоже не блистает на старте футбольного года будет интересным и зрелищным.
29 июля «Краснодар» обыграл на выезде «Урал» (3:1), а 23 числа крупно проиграли на своем стадионе «Спартаку» (1:4).
«Локомотив»
У московского клуба большие проблемы с результатами, ведь еще не было выиграно ни одного матча. Таким образом, «Локомотив» имеет в своем активе только два пункта, на что вряд ли рассчитывали болельщики и руководство еще месяц назад. Игра на выезде с «Краснодаром» также не обещает ничего радужного для «железнодорожников», однако поединок можно смело называть главным в этот игровой день.
30 июля «Локомотив» крупно проиграл «Зениту» (0:5), а 24 числа сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) на своем стадионе.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 2.35
- Ничья – 3.7
- Победит «Локомотив» – 2.85
Статистика
- Пять последних матчей «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»
- «Локомотив» не выигрывает уже четыре встречи подряд во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Краснодар» выиграл пять из шести домашних поединков у «Локомотива»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Хозяева имеют хорошую статистику с соперником на своем стадионе и вероятнее всего смогут одержать минимальную победу.