«Краснодар» – «Локомотив» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Краснодар» – «Локомотив», который состоится 06 августа 2022 года

«Краснодар»

«Быки» достаточно средне стартовали в чемпионате России и после трех туров смогли набрать четыре очка, что позволяет им находится на девятом месте. У «Краснодара» есть проблемы с построением игры и поэтому футболистам тяжело входить в некоторые матчи. Домашний поединок с «Локомотивом», который тоже не блистает на старте футбольного года будет интересным и зрелищным.

29 июля «Краснодар» обыграл на выезде «Урал» (3:1), а 23 числа крупно проиграли на своем стадионе «Спартаку» (1:4).

«Локомотив»

У московского клуба большие проблемы с результатами, ведь еще не было выиграно ни одного матча. Таким образом, «Локомотив» имеет в своем активе только два пункта, на что вряд ли рассчитывали болельщики и руководство еще месяц назад. Игра на выезде с «Краснодаром» также не обещает ничего радужного для «железнодорожников», однако поединок можно смело называть главным в этот игровой день.

30 июля «Локомотив» крупно проиграл «Зениту» (0:5), а 24 числа сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) на своем стадионе.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 2.35

Ничья – 3.7

Победит «Локомотив» – 2.85

Статистика

Пять последних матчей «Краснодара» завершились исходом «обе забьют»

«Локомотив» не выигрывает уже четыре встречи подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Краснодар» выиграл пять из шести домашних поединков у «Локомотива»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Хозяева имеют хорошую статистику с соперником на своем стадионе и вероятнее всего смогут одержать минимальную победу.