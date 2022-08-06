«Клермон» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» – ПСЖ, который состоится 06 августа 2022 года
«Клермон»
Для «Клермона» прошлый сезон складывался очень сложно, и команда финишировала лишь за один шаг до зоны вылета, опередив соперника на четыре балла. В этот раз коллектив постарается выступать более стабильно и держаться ближе к середине турнирной таблицы. Домашний матч против чемпионат страны вызывает большой ажиотаж, а футболисты наверняка приложат все усилия, чтобы дать бой ПСЖ.
30 июля «Клермон» обыграл в товарищеском матче «Тулузу» (1:0), а 23 числа оказался сильнее «Родеза» (2:0).
ПСЖ
Парижане расстались с некоторыми знаковыми для команды футболистами, однако состав вряд ли просядет по качеству игры. ПСЖ как всегда постарается с первых туров захватить преимущество и финишировать на первом месте задолго до конца чемпионата. Предстоящий матч с одним из потенциальных аутсайдеров Лиги 1 не должен стать проблемой для гостей, но и слишком расслабляться Мбаппе и компании не стоит.
31 июля ПСЖ разгромил «Нант» в Суперкубке Франции (4:0), а 25 июля выиграл у «Гамбака Осаки» (6:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Клермон» – 10
- Ничья – 6.4
- Победит ПСЖ – 1.27
Статистика
- «Клермон» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- ПСЖ не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах
- ПСЖ крупно выиграл два последних матча у «Клермона»
- Шесть из семи последних матчей «Клермона» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСЖ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Между клубами существует большая разница в классе и мы предполагаем, что она скажется на футбольном поле.