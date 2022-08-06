«Клермон» – ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» – ПСЖ , который состоится 06 августа 2022 года

«Клермон»

Для «Клермона» прошлый сезон складывался очень сложно, и команда финишировала лишь за один шаг до зоны вылета, опередив соперника на четыре балла. В этот раз коллектив постарается выступать более стабильно и держаться ближе к середине турнирной таблицы. Домашний матч против чемпионат страны вызывает большой ажиотаж, а футболисты наверняка приложат все усилия, чтобы дать бой ПСЖ .

30 июля «Клермон» обыграл в товарищеском матче «Тулузу» (1:0), а 23 числа оказался сильнее «Родеза» (2:0).

ПСЖ

Парижане расстались с некоторыми знаковыми для команды футболистами, однако состав вряд ли просядет по качеству игры. ПСЖ как всегда постарается с первых туров захватить преимущество и финишировать на первом месте задолго до конца чемпионата. Предстоящий матч с одним из потенциальных аутсайдеров Лиги 1 не должен стать проблемой для гостей, но и слишком расслабляться Мбаппе и компании не стоит.

31 июля ПСЖ разгромил «Нант» в Суперкубке Франции (4:0), а 25 июля выиграл у «Гамбака Осаки» (6:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 10

Ничья – 6.4

Победит ПСЖ – 1.27

Статистика

«Клермон» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

ПСЖ не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах ПСЖ крупно выиграл два последних матча у «Клермона»

крупно выиграл два последних матча у «Клермона» Шесть из семи последних матчей «Клермона» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз