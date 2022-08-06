«Торпедо» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Химки», который состоится 06 августа 2022 года
«Торпедо»
Новичок РПЛ только в прошлом туре смог набрать первое очко, однако с низов турнирной таблицы это выйти не помогло. «Торпедо» очень хочет сохранить свое место в РПЛ на следующий сезон, но для этого необходимо набирать больше баллов. В матче с «Химками» на своем поле у футболистов будет возможность проявить себя и может быть добиться первой важной победы в сложном сезоне.
31 июля «Торпедо» сыграл на выезде вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а 24 числа крупно проиграл московскому «Динамо» (0:4).
«Химки»
Клуб из Подмосковья набрал четыре балла после трех туров и пытается закрепиться в середине турнирной таблицы. Команда не до конца нашла свою игру и под руководством Юрана пытается набирать баллы, где это возможно. Предстоящий матч с «Торпедо» будет непростым, ведь соперник будет крайне мотивирован на дебютную победу в нынешнем сезоне. Тем не менее, предполагаем, что зрители не пожалеют, что пришли на поединок двух боевитых коллективов.
31 июля «Химки» проиграли на выезде «Ростову» (0:1), а 24 числа крупно обыграли «Пари НН» на своем стадионе (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо» – 3.85
- Ничья – 3.5
- Победит «Химки» – 2
Статистика
- «Торпедо» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- «Химки» не выигрывают на выезде уже пять матчей подряд
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Торпедо» выиграл только два матча из пяти последних с «Химками» на своем поле
Прогноз
Сделать ставку на победу «Торпедо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что время для первой победы команды настало именно в этом туре. Прогнозируем минимальный успех «Торпедо».