«Торпедо» – «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659776135

сегодня, 11:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Химки», который состоится 06 августа 2022 года

«Торпедо»

Новичок РПЛ только в прошлом туре смог набрать первое очко, однако с низов турнирной таблицы это выйти не помогло. «Торпедо» очень хочет сохранить свое место в РПЛ на следующий сезон, но для этого необходимо набирать больше баллов. В матче с «Химками» на своем поле у футболистов будет возможность проявить себя и может быть добиться первой важной победы в сложном сезоне.

31 июля «Торпедо» сыграл на выезде вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а 24 числа крупно проиграл московскому «Динамо» (0:4).

«Химки»

Клуб из Подмосковья набрал четыре балла после трех туров и пытается закрепиться в середине турнирной таблицы. Команда не до конца нашла свою игру и под руководством Юрана пытается набирать баллы, где это возможно. Предстоящий матч с «Торпедо» будет непростым, ведь соперник будет крайне мотивирован на дебютную победу в нынешнем сезоне. Тем не менее, предполагаем, что зрители не пожалеют, что пришли на поединок двух боевитых коллективов.

31 июля «Химки» проиграли на выезде «Ростову» (0:1), а 24 числа крупно обыграли «Пари НН» на своем стадионе (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 3.85

Ничья – 3.5

Победит «Химки» – 2

Статистика

«Торпедо» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

«Химки» не выигрывают на выезде уже пять матчей подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Торпедо» выиграл только два матча из пяти последних с «Химками» на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Торпедо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что время для первой победы команды настало именно в этом туре. Прогнозируем минимальный успех «Торпедо».