«Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» — «Брентфорд», который состоится 20 августа 2022 года.

«Фулхэм»

В прошлом сезоне «дачники» возглавили турнирную таблицу в Чемпионшип. В новом сезоне после двух поединков команда занимает тринадцатую строчку турнирной таблицы. «Фулхэм» пока ещё ни разу не выигрывал в текущем чемпионате, но и ни разу не уступил своим соперникам. В первом туре, выигрывая в один мяч, после первого тайма «дачники» упустили преимущество, пропустив от Нуньеса на шестьдесят четвёртой минуте матча. Гол Митровича с пенальти позволил «Фулхэму» снова выйти вперёд, но за десять минут до окончания основного времени Салах поставил окончательную точку в матче. Игра завершилась со счётом 2:2.

На прошлых выходных в матче второго тура «дачники» раскатали нулевую ничью с «Вулверхэмптоном» в гостях. Последний раз с «Брентфордом» команда встречалась в октябре 2020 года. Тогда «дачники» проиграли на выезде «пчёлам» со счётом 0:3.

«Брентфорд»

«Брентфорд» в сезоне 2021/2022 занял тринадцатое место. В текущем сезоне «пчёлы» находятся на третьей строчке турнирной таблицы. При двух пропущенных голах после двух игр «Брентфорд» шесть раз поразил ворота своих оппонентов. Команда пока не проигрывала в чемпионате. В матче первого тура с «Лестером», уступая им по ходу игры в два мяча, «Брентфорд» сумел собраться и свести исход поединка к ничейному. Гол Тони и Да Силвы помогли «пчёлам» избежать поражения в первой игре сезона.

Со счётом 4:0 в пользу «пчёл» завершился матч с « МЮ ». Все четыре гола были забиты в первом тайме. Четвёртый мяч влетел в сетку «красных дьяволов» на тридцать пятой минуте поединка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 2.45

Ничья – 3.40

Победит «Брентфорд» – 2.90

Победит «Брентфорда» с форой -1 – 4.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Только три раза из десяти последних матчей «Фулхэм» радовал своих болельщиков победами.

В пяти поединках подряд «Брентфорд» не уступает своим соперникам.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Пчёлы» после победы над «Манчестером Юнайтед» на кураже обыграют «дачников». «Брентфорд» уже выигрывал со счётом 3:0 «Фулхэм» в их прошлой встрече. Компания Pinnacle на победу «Брентфорда» с форой -1 предлагает коэффициент 4.55.