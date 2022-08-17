«Эвертон» — «Ноттингем Форрест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» — «Ноттингем Форрест», который состоится 20 августа 2022 года.

«Эвертон»

«Синие» заняли шестнадцатое место по итогам прошлого сезона. В половине товарищеских матчей из четырёх предсезонных «Эвертон» обыграл своих оппонентов. Над «Блэкпулом» и киевским «Динамо» команда взяла верх. В игре первого тура с «Челси» на своём поле «ириски» уступили с минимальным счётом, пропустив гол с пенальти от Жоржиньо. На выезде во втором туре с разницей в один мяч «Эвертон» проиграл «Астон Вилле».

С «Ноттингемом Форрест» команда последний раз встречалась ещё в январе 1999 года. Тогда «красные» оказались сильнее (1:0). Но принимать во внимание данный результат не имеет никакого смысла, так как этим событиям более двадцати лет.

«Ноттингем Форрест»

В 2022 году впервые с 1999 года «лесники» вышли в Премьер-лигу. В прошлом сезоне в Чемпионшип команда заняла четвёртое место. В финальном матче плей-офф за право играть в высшем дивизионе «красные» со счётом 1:0 выиграли «Хаддерсфилд». Из семи предсезонных товарищеских матчей только в двух «Ноттингем Форрест» одержал победы. В матче первого тура чемпионата Англии «лесники» в сухую проиграли «Ньюкаслу», пропустив два гола от них на выезде.

На прошлых выходных с минимальным счётом 1:0 «красные» взяли верх над «Вест Хэмом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 1.92

Ничья – 3.55

Победит «Ноттингем Форрест» – 4.00

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

В шести матчах из десяти последних «Эвертон» уступил своим соперникам.

За аналогичный период «лесники» проиграли в трёх поединках.

Четыре из пяти последних матчей «синих» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Обе команды на данном этапе находятся далеко не в самой лучшей своей форме. И назвать победителя в этой паре непросто. Компания Pinnacle на ничью в данном поединке предлагает коэффициент 3.55. Ставка на ничейный исход является оптимальной, когда нет явного фаворита в матче.