«Интер» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660828265

сегодня, 16:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Специя», который состоится 20 августа 2022 года

«Интер»

«Черно-синие» до последнего тура боролись за чемпионство, однако не все от них зависело, и команда вынуждена была довольствоваться серебряными медалями. В первом туре нынешнего сезона «Интер» смог добиться победы, хотя она далась не так легко, как многие предполагали. В домашней игре со «Специей» болельщики не поймут осечки от любимых футболистов, поэтому ждут уверенно победы.

13 августа «Интер» обыграл на выезде «Лечче» в чемпионате (2:1), а шестого числа уступил в товарищеском матче «Вильярреалу» (2:4).

«Специя»

«Специя» неважно выглядела в прошлом сезоне, но смогла выполнить свою главную цель, а именно остаться в Серии А. В первом туре коллектив порадовал своих поклонников домашней победой и в хорошем настроении едет к одному из самых сложных соперников в сезоне. У клуба достаточно мало шансов забрать очки, однако какие-то моменты возникать у атакующей линии определенно будут.

14 августа «Специя» на своем поле обыграла «Эмполи» (1:0), а в кубке Италии шестого числа команда разгромила «Комо» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.18

Ничья – 7.2

Победит «Специя» – 15

Статистика

«Специя» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей «Специи» завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча из четырех между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл три из четырех поединков у «Специи» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Хозяева выглядят на голову сильнее своего оппонента и на своем поле обязаны добиваться уверенной победы.