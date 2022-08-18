«Интер» – «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Специя», который состоится 20 августа 2022 года
«Интер»
«Черно-синие» до последнего тура боролись за чемпионство, однако не все от них зависело, и команда вынуждена была довольствоваться серебряными медалями. В первом туре нынешнего сезона «Интер» смог добиться победы, хотя она далась не так легко, как многие предполагали. В домашней игре со «Специей» болельщики не поймут осечки от любимых футболистов, поэтому ждут уверенно победы.
13 августа «Интер» обыграл на выезде «Лечче» в чемпионате (2:1), а шестого числа уступил в товарищеском матче «Вильярреалу» (2:4).
«Специя»
«Специя» неважно выглядела в прошлом сезоне, но смогла выполнить свою главную цель, а именно остаться в Серии А. В первом туре коллектив порадовал своих поклонников домашней победой и в хорошем настроении едет к одному из самых сложных соперников в сезоне. У клуба достаточно мало шансов забрать очки, однако какие-то моменты возникать у атакующей линии определенно будут.
14 августа «Специя» на своем поле обыграла «Эмполи» (1:0), а в кубке Италии шестого числа команда разгромила «Комо» (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.18
- Ничья – 7.2
- Победит «Специя» – 15
Статистика
- «Специя» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
- Пять из шести последних выездных матчей «Специи» завершились исходом «обе забьют»
- Три последних матча из четырех между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Интер» выиграл три из четырех поединков у «Специи» за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Хозяева выглядят на голову сильнее своего оппонента и на своем поле обязаны добиваться уверенной победы.