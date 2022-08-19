«Урал» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Пари НН», который состоится 20 августа 2022 года

«Урал»

Команда из Екатеринбурга только в прошлом матче набрала первое очко в чемпионате, однако это не меняет сложности ситуации. «Урал» остается последней командой чемпионата и нуждается в очках. В предстоящей встрече с таким же нестабильным «Пари НН», коллективу необходимо выигрывать, чтобы исправить ситуацию и возможно подняться сразу на несколько позиций в турнирной таблице.

12 августа «Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а шестого числа на своем поле уступил «Спартаку» (0:2).

«Пари НН»

«Пари НН» сумел сохранить место в РПЛ в прошлом сезоне, но сейчас на стартовом отрезке не впечатляет результатами. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с двумя баллами, и чтобы покинуть зону вылета, необходимо начинать побеждать. Матч с «Уралом» очень важен с точки зрения турнирной таблицы, поэтому футболисты приложат максимум усилий, чтобы не уйти побежденными.

14 августа «Пари НН» уступили на своем поле «Ростову» (3:4), а седьмого августа проиграл на выезде «Сочи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.05

Ничья – 3.3

Победит «Пари НН» – 4

Статистика

«Урал» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Пари НН» смог выиграть только два поединка из десяти последних матчей на выезде

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Урал» забивал в семи из десяти домашних матчах за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команды мало забивают и в личной встрече начнут играть очень осторожно. Прогнозируем нерезультативный поединок.