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«Урал» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:06
«Урал» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Пари НН», который состоится 20 августа 2022 года

«Урал»

Команда из Екатеринбурга только в прошлом матче набрала первое очко в чемпионате, однако это не меняет сложности ситуации. «Урал» остается последней командой чемпионата и нуждается в очках. В предстоящей встрече с таким же нестабильным «Пари НН», коллективу необходимо выигрывать, чтобы исправить ситуацию и возможно подняться сразу на несколько позиций в турнирной таблице.

12 августа «Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а шестого числа на своем поле уступил «Спартаку» (0:2).

«Пари НН»

«Пари НН» сумел сохранить место в РПЛ в прошлом сезоне, но сейчас на стартовом отрезке не впечатляет результатами. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с двумя баллами, и чтобы покинуть зону вылета, необходимо начинать побеждать. Матч с «Уралом» очень важен с точки зрения турнирной таблицы, поэтому футболисты приложат максимум усилий, чтобы не уйти побежденными.

14 августа «Пари НН» уступили на своем поле «Ростову» (3:4), а седьмого августа проиграл на выезде «Сочи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» – 2.05
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Пари НН» – 4

Статистика

  • «Урал» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Пари НН» смог выиграть только два поединка из десяти последних матчей на выезде
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Урал» забивал в семи из десяти домашних матчах за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команды мало забивают и в личной встрече начнут играть очень осторожно. Прогнозируем нерезультативный поединок.

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сегодня в 16:24
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