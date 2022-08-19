«Урал» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Урал» – «Пари НН», который состоится 20 августа 2022 года
«Урал»
Команда из Екатеринбурга только в прошлом матче набрала первое очко в чемпионате, однако это не меняет сложности ситуации. «Урал» остается последней командой чемпионата и нуждается в очках. В предстоящей встрече с таким же нестабильным «Пари НН», коллективу необходимо выигрывать, чтобы исправить ситуацию и возможно подняться сразу на несколько позиций в турнирной таблице.
12 августа «Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а шестого числа на своем поле уступил «Спартаку» (0:2).
«Пари НН»
«Пари НН» сумел сохранить место в РПЛ в прошлом сезоне, но сейчас на стартовом отрезке не впечатляет результатами. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с двумя баллами, и чтобы покинуть зону вылета, необходимо начинать побеждать. Матч с «Уралом» очень важен с точки зрения турнирной таблицы, поэтому футболисты приложат максимум усилий, чтобы не уйти побежденными.
14 августа «Пари НН» уступили на своем поле «Ростову» (3:4), а седьмого августа проиграл на выезде «Сочи» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 2.05
- Ничья – 3.3
- Победит «Пари НН» – 4
Статистика
- «Урал» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Пари НН» смог выиграть только два поединка из десяти последних матчей на выезде
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Урал» забивал в семи из десяти домашних матчах за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команды мало забивают и в личной встрече начнут играть очень осторожно. Прогнозируем нерезультативный поединок.