«Эмполи» – «Фиорентина» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» – «Фиорентина», который состоится 21 августа 2022 года

«Эмполи»

Прошлый сезон для команды был не простым и по его итогам «Эмполи» занял 14 место, опередив зону вылета на 11 баллов. В этом футбольном году коллективу необходимо выступить как минимум не хуже, однако в первом туре уже последовало одно поражение. На своем стадионе футболисты попытаются достойно противостоять «Фиорентине» и набрать очки в этом важном поединке.

14 августа «Эмполи» минимально проиграл на выезде «Специи» (0:1), а в кубке Италии шестого числа уступил СПАЛ в дополнительное время (1:2).

«Фиорентина»

Клуб из Флоренции провел тяжелый первый поединок финала квалификации Лиги Европы и стал немного ближе к попаданию в групповую стадию. Тем не менее, тренерскому штабу необходимо правильно распределить силы, а поэтому вряд ли команда будет играть здесь на максимальных скоростях. Тем не менее, матч между командами обещает быть интересным и местами непредсказуемым.

18 августа «Фиорентина» обыграла на своем поле «Твенте» (2:1) в Лиге Конференций, а 14 числа оказалась сильнее «Кремонезе» (3:2) в чемпионате Италии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 3.75

Ничья – 3.85

Победит «Фиорентина» – 1.9

Статистика

«Фиорентина» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти домашних матчей «Эмполи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Фиорентина» проиграла три из пяти последних матчей с «Эмполи»

Пять из семи последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что игра будет примерно равной, а команды поделят очки по итогу встречи. Вполне возможно, что поединок и вовсе пройдет без забитых мячей.