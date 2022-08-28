«Салернитана» — «Сампдория» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Сампдория», который состоится 28 августа 2022 года

«Салернитана»

«Салернитана» вынуждена была ограничиваться одним набранным баллом в двух стартовых матчах, хотя в последнем поединке долгое время играла в большинстве. Коллектив смог с большим трудом сохранить прописку и в этот раз хочет выступить более собранно и безопасно для себя с точки зрения попадания в зону вылета Серии А.

20 августа «Салернитана» сыграла вничью с «Удинезе» (0:0), а 14 числа уступила на своем поле «Роме» (0:1).

«Сампдория»

«Сампдории» в стартовых турах попались сложные соперники, поэтому удивляться набранному одному баллу команды не приходится. Пока еще не удалось разглядеть полностью потенциал нынешнего состава, однако если он хочет чего-то добиться, то обязан брать очки в этой игре. Матч обещает быть интересным, несмотря на не самый высокий статус обеих команд.

22 августа «Сампдория» сумела удержать ничью в домашней игре с «Ювентусом» (0:0), а 13 числа не смогла на своем поле набрать баллов с «Аталантой» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 2.45

Ничья – 3.2

Победит «Сампдория» – 3.05

Статистика

«Салернитана» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

Шесть последних матчей «Сампдории» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сампдория» выиграла три из четырех выездных поединков с «Салернитаной» за последнее время

Пять из восьми последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Обе команды расценивают этот матч, как возможность набрать очки, поэтому начнут очень аккуратно. Полагаем, это приведет к малорезультативному поединку.