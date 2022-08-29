«Бенфика» — «Пасуш де Ферейра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661759002

сегодня, 10:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Пасуш де Ферейра», который состоится 30 августа 2022 года

«Бенфика»

Команда находится в прекрасном расположении духа, ведь на прошлой неделе оформила очередной выход в групповой этап Лиги Чемпионов и начинает к нему подготовку. В чемпионате Португалии у «Бенфики» максимальный результат за три сыгранных матча, а именно девять набранных баллов. В домашнем поединке с одним из аутсайдеров чемпионата от команды ждут исключительно победы, которая даст ей лидерство в турнирной таблице.

27 августа «Бенфика» крупно обыграла «Боавишту» в чемпионате (3:0), а 23 числа с тем же счетом оказалась сильнее в Лиге Чемпионов киевского «Динамо» (3:0).

«Пасуш де Ферейра»

«Пасуш де Ферейра» очень плохо начал новый сезон и не смог набрать ни единого очка в стартовых трех турах. Это может серьезно отразиться на дальнейшем турнирном пути коллектива, ведь еще несколько невыразительных туров превратят команду в абсолютного аутсайдера. Забрать очки на выезде у «Бенфики» кажется фантастикой, но в футболе бывает всякое, поэтому встреча не лишена интриги.

26 августа «Пасуш де Ферейра» уступил на своем поле «Эшторилу» (0:3), а 15 числа с тем же счетом проиграл и «Портимоненси» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Бенфика » – 1.15

Бенфика – 1.15 Ничья – 8

Победит «Пасуш де Ферейра» – 20

Статистика

«Бенфика» выиграла 13 матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти выездных матчей «Пасуш де Ферейра» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

« Пвсуш де Ферейра» проиграл «Бенфике» десять последних поединков

Пвсуш де Ферейра» проиграл «Бенфике» десять последних поединков Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забью — нет»

Прогноз

Сделать ставку на исход «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что «орлы» смогут одержать крупную победу и сохранить свои ворота в неприкосновенности, ведь на данный момент между клубами слишком большая разница в классе.