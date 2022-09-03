«Атлетик» Бильбао — «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Эспаньол», который состоится 4 сентября 2022 года

«Атлетик» Бильбао

«Львы» из Бильбао в Ла Лиге занимают пятое место после трёх матчей. Команда пока не уступала своим оппонентам в новом сезоне. Ни одного мяча «баски» не пропустили, а поразили ворота своих соперников пять раз. Дома в первом туре «красно-белые» раскатали нулевую ничью с «Мальоркой». С минимальным счётом обыграли в поединке следующего тура «Валенсию». Единственный гол в матче забил Беренгер в первом тайме.

С разгромным счётом 4:0 в прошлом туре на выезде «львы» одолели команду «Кадис».

«Эспаньол»

«Бело-синие» в новом сезоне пока не выигрывали и с одним очком находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. При трёх забитых голах у команды семь пропущенных. В матче первого тура, уступая в два мяча «Сельте» на их поле, «Эспаньол» сумел избежать поражения в поединке. Второй гол был забит на восьмой добавленной минуте в конце матча. Дома «бело-синие» проиграли всухую «Райо Вальекано».

На прошлых выходных со счётом 1:3 «Эспаньол» уступил мадридскому «Реалу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» Бильбао – 1.58

Ничья – 4.10

Победит «Эспаньол» – 6.20

Победит «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 – 2.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

Только в двух матчах из десяти последних команда из Бильбао проиграла своим соперникам

Безвыигрышная серия «Эспаньола» составляет шесть игр подряд

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних поединков.

Прогноз

Почти четыре года «Эспаньол» не выигрывает у «львов» из Бильбао. Два матча подряд «баски» обыгрывают своих оппонентов. В предстоящей встрече победа будет за «красно-белыми». Компания Pinnacle на победу «Атлетика» Бильбао с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.55.