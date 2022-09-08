Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Эспаньол» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:57
«Эспаньол» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Севилья», который состоится 10 сентября 2022 года

«Эспаньол»

«Бело-синие» после четырёх туров нового сезона набрали четыре очка и находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Уступая в два мяча, «Эспаньол» сумел избежать поражения в первом туре в игре с «Сельтой». Хоселу на восьмой добавленной минуте в конце матча сравнял счёт в поединке. Дома «бело-синие» всухую проиграли «пчёлам» во втором туре. С разницей в пару голов «Эспаньол» уступил мадридскому «Реалу».

На прошлых выходных в матче четвёртого тура «бело-синие» со счётом 1:0 в гостях обыграли «Атлетик» из Бильбао.

«Севилья»

«Севильцы» пока не выигрывали в новом сезоне. Семнадцатое место занимает команда после четырёх туров. На выезде в матче первого тура «красно-белые» проиграли «Осасуне». Ничейным исходом завершилась встреча с «Вальядолидом». «Альмерии» в игре третьего тура «Севилья», открыв счёт первой, уступила. На своём поле всухую, пропустив три гола, «севильцы» проиграли «Барсе».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «красно-белые» со счётом 0:4 были повержены дома «Манчестером Сити».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эспаньол» – 2.90
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Севилья» – 2.55
  • Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.80
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

  • Из десяти последних матчей в четырёх «Эспаньол» проиграл
  • В шести играх за аналогичный период «Севилья» уступила своим соперникам
  • Четыре очные встречи завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

После четырёх туров «Эспаньол» забил четыре гола, «Севилья» — три. В очных встречах команды также не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.66.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эспаньол
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:01
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 