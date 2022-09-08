«Эспаньол» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Севилья», который состоится 10 сентября 2022 года

«Эспаньол»

«Бело-синие» после четырёх туров нового сезона набрали четыре очка и находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Уступая в два мяча, «Эспаньол» сумел избежать поражения в первом туре в игре с «Сельтой». Хоселу на восьмой добавленной минуте в конце матча сравнял счёт в поединке. Дома «бело-синие» всухую проиграли «пчёлам» во втором туре. С разницей в пару голов «Эспаньол» уступил мадридскому «Реалу».

На прошлых выходных в матче четвёртого тура «бело-синие» со счётом 1:0 в гостях обыграли «Атлетик» из Бильбао.

«Севилья»

«Севильцы» пока не выигрывали в новом сезоне. Семнадцатое место занимает команда после четырёх туров. На выезде в матче первого тура «красно-белые» проиграли «Осасуне». Ничейным исходом завершилась встреча с «Вальядолидом». «Альмерии» в игре третьего тура «Севилья», открыв счёт первой, уступила. На своём поле всухую, пропустив три гола, «севильцы» проиграли «Барсе».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «красно-белые» со счётом 0:4 были повержены дома «Манчестером Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.90

Ничья – 3.25

Победит «Севилья» – 2.55

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

Из десяти последних матчей в четырёх «Эспаньол» проиграл

В шести играх за аналогичный период «Севилья» уступила своим соперникам

Четыре очные встречи завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

После четырёх туров «Эспаньол» забил четыре гола, «Севилья» — три. В очных встречах команды также не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.66.