«Хоффенхайм» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Фрайбург», который состоится 17 сентября 2022 года

«Хоффенхайм»

«Деревенские» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Открыв счёт первыми, «сине-белые» уступили в матче первого тура Бундеслиги менхенгладбахской «Боруссии». В напряжённой борьбе, проигрывая в пару мячей, «Хоффенхайм» взял верх над «Бохумом». На выезде всухую команда обыграла «фармацевтов» из Байера. С минимальным счётом «деревенские» одержали победу над «Аугсбургом». В позапрошлом туре «сине-белые» уступили дортмундской «Боруссии».

Со счётом 4:1 на прошлых выходных «Хоффенхайм» выиграл у «Майнца» на своём поле.

«Фрайбург»

На две строчки выше «деревенских» в турнирной таблице находятся «бразильцы из Брайсгау». На одно очко отстаёт «Фрайбург» от берлинской команды «Унион». В матче первого тура всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «красно-белые» обыграли «Аугсбург». С разницей в пару мячей «бразильцы из Брайсгау» проиграли дортмундской «Боруссии». С минимальным счётом «Фрайбург» взял верх над «Штутгартом» и «Бохумом». В матче пятого тура в напряжённой борьбе «красно-белые» одержали на выезде победу над «львами» из Леверкузена.

В первом туре группового этапа Лиги Европы со счётом 2:1 «Фрайбург» выиграл азербайджанскую команду «Карабах». Нулевой ничьёй завершилась игра прошлого тура с менхенгладбахской «Боруссией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» – 2.17

Ничья – 3.70

Победит «Фрайбург» – 3.05

Победит «Хоффенхайм» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

В двух матчах из десяти последних «Хоффенхайм» уступил своим оппонентам

За аналогичный период «Фрайбург» проиграл только в одной встрече

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

На данном этапе обе команды находятся в достаточно неплохой форме. Сложно отдать предпочтение какой-либо одной из них. Компания Pinnacle на ничью в поединке предлагает коэффициент 3.70.