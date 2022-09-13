«Барселона» — «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче», который состоится 17 сентября 2022 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» занимают десятую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, уступая пару очков первому месту. Нулевую ничью «Барса» раскатала в первом туре чемпионата Испании с «Райо Вальекано». В гостях с разницей в три гола «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад». С большим счётом «сине-гранатовые» взяли верх над «Вальядолидом» и «Севильей». В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барса» одержала победу с разгромным счётом над «Викторией» Пльзень.

На прошлых выходных в матче пятого тура «сине-гранатовые» со счётом 4:0 выиграли «Кадис» на их поле.

«Эльче»

«Зелёно-полосатые» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В новом сезоне команда ни разу не выигрывала своих оппонентов. Пропустив три гола, в первом туре «Эльче» проиграл «Бетису». Дома команда раскатала ничью с «Альмерией». С минимальным счётом «зелёно-полосатые» уступили «Реал Сосьедаду». На выезде в матче четвёртого тура с большим счётом «Эльче» проиграл «Вильярреалу».

Со счётом 4:1 в пользу «Атлетика» из Бильбао завершилась встреча прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.09

Ничья – 10.00

Победит «Эльче» – 25.00

Победит «Барселона» с форой -2.5 – 1.75

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.06

Статистика

С мая месяца длится беспроигрышная серия «Барсы»

В трёх матчах из десяти последних «Эльче» взял верх над своими соперниками

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Барсе» необходимо сократить разрыв с первым местом. В предстоящей встрече «сине-гранатовые» не имеют права потерять очки в игре с «Эльче». Компания Pinnacle на победу команды «Барселона» с форой -2.5 предлагает коэффициент 1.75.