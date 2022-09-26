Норвегия – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Норвегия – Сербия, который состоится 27 сентября 2022 года
Норвегия
Норвегия подпустила к себе Сербию за счет поражения в последнем туре и теперь обе сборные имеют в активе по 10 баллов. Сборная Норвегии опережает конкурента лишь по личным встречам, поэтому любое поражение откинет их на второе место. Матч обещает быть интересным, ведь оба коллектива борются за повышение в дивизион А и возможность сыграть с самыми сильными сборными Европы.
24 сентября сборная Норвегии проиграла на выезде Словении (1:2), а 12 июня обыграла на своем поле Швецию (3:2).
Сербия
Сборная Сербии показала хороший футбол, однако в некоторых матчах допускала ошибки, которые приводили к потере очков. Теперь команде необходимо обязательно побеждать, чтобы выиграть свою группу и заработать повышение в классе в рамках Лиги Наций. Коллектив набрал 10 очков и имеет разницу забитых пропущенных мячей (11:5), показав лучший результат в нападении среди своего квартета.
24 сентября сборная Сербии крупно обыграла Швецию (4:1), а 12 июня сыграла вничью со Словенией (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Норвегия – 2.35
- Ничья – 3.35
- Победит Сербия – 3.05
Статистика
- Сборная Норвегии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сербия проиграла только два выездных поединка из десяти последних
- Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Обе сборные будут пытаться навязать свою игру сопернику, но в целом большого превосходства не получит ни один коллектив. Прогнозируем, что Норвегия и Сербия поделят очки.