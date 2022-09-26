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Норвегия – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:09
Норвегия – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Норвегия – Сербия, который состоится 27 сентября 2022 года

Норвегия

Норвегия подпустила к себе Сербию за счет поражения в последнем туре и теперь обе сборные имеют в активе по 10 баллов. Сборная Норвегии опережает конкурента лишь по личным встречам, поэтому любое поражение откинет их на второе место. Матч обещает быть интересным, ведь оба коллектива борются за повышение в дивизион А и возможность сыграть с самыми сильными сборными Европы.

24 сентября сборная Норвегии проиграла на выезде Словении (1:2), а 12 июня обыграла на своем поле Швецию (3:2).

Сербия

Сборная Сербии показала хороший футбол, однако в некоторых матчах допускала ошибки, которые приводили к потере очков. Теперь команде необходимо обязательно побеждать, чтобы выиграть свою группу и заработать повышение в классе в рамках Лиги Наций. Коллектив набрал 10 очков и имеет разницу забитых пропущенных мячей (11:5), показав лучший результат в нападении среди своего квартета.

24 сентября сборная Сербии крупно обыграла Швецию (4:1), а 12 июня сыграла вничью со Словенией (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Норвегия – 2.35
  • Ничья – 3.35
  • Победит Сербия – 3.05

Статистика

  • Сборная Норвегии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Сербия проиграла только два выездных поединка из десяти последних
  • Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Обе сборные будут пытаться навязать свою игру сопернику, но в целом большого превосходства не получит ни один коллектив. Прогнозируем, что Норвегия и Сербия поделят очки.

Все комментарии
ks65fnp4xnaj
ks65fnp4xnaj
вчера в 18:24
Победу одержит Норвегия
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