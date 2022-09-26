Норвегия – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Норвегия – Сербия, который состоится 27 сентября 2022 года

Норвегия

Норвегия подпустила к себе Сербию за счет поражения в последнем туре и теперь обе сборные имеют в активе по 10 баллов. Сборная Норвегии опережает конкурента лишь по личным встречам, поэтому любое поражение откинет их на второе место. Матч обещает быть интересным, ведь оба коллектива борются за повышение в дивизион А и возможность сыграть с самыми сильными сборными Европы.

24 сентября сборная Норвегии проиграла на выезде Словении (1:2), а 12 июня обыграла на своем поле Швецию (3:2).

Сербия

Сборная Сербии показала хороший футбол, однако в некоторых матчах допускала ошибки, которые приводили к потере очков. Теперь команде необходимо обязательно побеждать, чтобы выиграть свою группу и заработать повышение в классе в рамках Лиги Наций. Коллектив набрал 10 очков и имеет разницу забитых пропущенных мячей (11:5), показав лучший результат в нападении среди своего квартета.

24 сентября сборная Сербии крупно обыграла Швецию (4:1), а 12 июня сыграла вничью со Словенией (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Норвегия – 2.35

Ничья – 3.35

Победит Сербия – 3.05

Статистика

Сборная Норвегии выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Сербия проиграла только два выездных поединка из десяти последних

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Обе сборные будут пытаться навязать свою игру сопернику, но в целом большого превосходства не получит ни один коллектив. Прогнозируем, что Норвегия и Сербия поделят очки.