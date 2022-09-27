ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России ЦСКА – «Сочи», который состоится 28 сентября 2022 года
ЦСКА
ЦСКА показывает уверенный футбол и имеет максимальный результат в группе кубка России, а именно шесть набранных баллов. «Армейцы» проиграли в прошлом туре РПЛ, что откинуло их на третью позицию с 20 очками. Тем не менее, московский коллектив считается одним из главных конкурентов «Зениту» в борьбе за все трофеи. Матч с «Сочи» обещает быть интересным и зрелищным, что не оставит болельщиков равнодушными.
17 сентября ЦСКА неожиданно проиграл минимально «Торпедо» (0:1), а в кубке России на своем поле обыграл «Урал» (2:1).
«Сочи»
«Сочи» неудачно выступает в кубке страны и за два тура не смог набрать еще ни одного балла, что ставит клуб в неудобное положение. Кроме того, в чемпионате России команда также сдала в результатах и сейчас занимает шестое место с 17 очками. Предстоящий матч с ЦСКА очень принципиальный и гости постараются взять реванш за крупное поражение в РПЛ в начале сезона.
18 сентября «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» в чемпионате (1:1), а 14 числа уступил в кубке России «Торпедо» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 2.15
- Ничья – 3.65
- Победит «Сочи» – 3.2
Статистика
- ЦСКА уступил только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах
- «Сочи» не может победить на протяжении пяти поединков за последнее время на выезде
- ЦСКА выиграл три из четырех последних матчей с «Сочи»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что у «армейцев» есть хорошая возможность одержать победу на своем стадионе, которая практически гарантирует им выход из группы.