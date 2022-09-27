ЦСКА – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России ЦСКА – «Сочи», который состоится 28 сентября 2022 года

ЦСКА

ЦСКА показывает уверенный футбол и имеет максимальный результат в группе кубка России, а именно шесть набранных баллов. «Армейцы» проиграли в прошлом туре РПЛ , что откинуло их на третью позицию с 20 очками. Тем не менее, московский коллектив считается одним из главных конкурентов «Зениту» в борьбе за все трофеи. Матч с «Сочи» обещает быть интересным и зрелищным, что не оставит болельщиков равнодушными.

17 сентября ЦСКА неожиданно проиграл минимально «Торпедо» (0:1), а в кубке России на своем поле обыграл «Урал» (2:1).

«Сочи»

«Сочи» неудачно выступает в кубке страны и за два тура не смог набрать еще ни одного балла, что ставит клуб в неудобное положение. Кроме того, в чемпионате России команда также сдала в результатах и сейчас занимает шестое место с 17 очками. Предстоящий матч с ЦСКА очень принципиальный и гости постараются взять реванш за крупное поражение в РПЛ в начале сезона.

18 сентября «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» в чемпионате (1:1), а 14 числа уступил в кубке России «Торпедо» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 2.15

– 2.15 Ничья – 3.65

Победит «Сочи» – 3.2

Статистика

ЦСКА уступил только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

уступил только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах «Сочи» не может победить на протяжении пяти поединков за последнее время на выезде

ЦСКА выиграл три из четырех последних матчей с «Сочи»

выиграл три из четырех последних матчей с «Сочи» Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз