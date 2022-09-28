«Наполи» – «Торино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Торино», который состоится 01 октября 2022 года

«Наполи»

«Наполи» проводит один из лучших сезонов за последние годы и на данный момент лидирует с 17 очками в Серии А. Команда опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным характеристикам, поэтому ей очень важно набирать очки в ближайших матчах и не пропускать вперед конкурентов. В матче с «Торино» очень важно исключить недооценку соперника и добиться положительного результата.

18 сентября «Наполи» обыграл на выезде с сложном матче «Милан» в чемпионате (2:1), а 14 числа одолел «Рейнджерс» в Лиге Чемпионов (3:0).

«Торино»

«Торино» показывает средние результаты, чередуя победы с поражениями и перед стартом очередного тура идет на девятом месте с десятью очками. Коллектив очень хочет побороться за зону еврокубков, однако на данный момент ей достаточно сложно это делать. В предстоящей игре с лидером Серии А для «Торино» любые набранные очки станут хорошим результатом и принесут радость поклонникам.

17 сентября «Торино» на своем поле минимально уступил «Сассуоло» (0:1), а 10 числа с тем же счетом уступил «Интеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.6

Ничья – 4.15

Победит «Торино» – 5.5

Статистика

«Наполи» не проигрывает уже 19 матчей подряд во всех турнирах

«Торино» проиграл четыре матча на выезде из десяти последних

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Торино»

«Наполи» забивает на своем стадионе уже 14 матчей подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Наполи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Неаполитанцы являются большими фаворитами и мы предполагаем, что они смогут добиться положительного результата, набрав важные три балла.