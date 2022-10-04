«Интер» – «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Барселона», который состоится 04 октября 2022 года

«Интер»

После двух туров Лиги Чемпионов «Интер» набрал три очка и остается в борьбе за выход из группы. Для этого коллективу необходимо побеждать «Барселону», которая на данный момент является главным конкурентом за второе место, ведь «Бавария» вряд ли упустит заработанное преимущество. В чемпионате «черно-синие» также проиграли два матча подряд в чемпионате, что огорчает болельщиков.

1 октября «Интер» проиграл на своем поле «Роме» (1:2), а 18 сентября команда проиграла на выезде «Удинезе» (1:3).

«Барселона»

«Барселона» недавно вышла на первое место в Ла Лиге, опережая «Реал» по дополнительным показателям, чего не было уже два календарных года. В Лиге Чемпионов «сине-гранатовым» предстоит серьезное испытание в виде «Интера», ведь именно с итальянским клубом разворачивается основная борьба за плей-офф. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

01 октября «Барселона» обыграла на выезде «Мальорку» (1:0), а 17 сентября крупно переиграл «Эльче» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 4.15

Ничья – 4

Победит «Барселона» – 1.88

Статистика

«Интер» проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних «Барселоны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Интер» проиграл четыре из пяти последних матчей «Барселоне»

Три последних матча между клубами в Италии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. «Интер» выглядит не лучшим образом в последних матчах, поэтому противостоять «Барселоне» будет очень сложно и вряд ли хозяева добудут очки.