«Интер» – «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Барселона», который состоится 04 октября 2022 года
«Интер»
После двух туров Лиги Чемпионов «Интер» набрал три очка и остается в борьбе за выход из группы. Для этого коллективу необходимо побеждать «Барселону», которая на данный момент является главным конкурентом за второе место, ведь «Бавария» вряд ли упустит заработанное преимущество. В чемпионате «черно-синие» также проиграли два матча подряд в чемпионате, что огорчает болельщиков.
1 октября «Интер» проиграл на своем поле «Роме» (1:2), а 18 сентября команда проиграла на выезде «Удинезе» (1:3).
«Барселона»
«Барселона» недавно вышла на первое место в Ла Лиге, опережая «Реал» по дополнительным показателям, чего не было уже два календарных года. В Лиге Чемпионов «сине-гранатовым» предстоит серьезное испытание в виде «Интера», ведь именно с итальянским клубом разворачивается основная борьба за плей-офф. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.
01 октября «Барселона» обыграла на выезде «Мальорку» (1:0), а 17 сентября крупно переиграл «Эльче» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 4.15
- Ничья – 4
- Победит «Барселона» – 1.88
Статистика
- «Интер» проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних «Барселоны» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Интер» проиграл четыре из пяти последних матчей «Барселоне»
- Три последних матча между клубами в Италии завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. «Интер» выглядит не лучшим образом в последних матчах, поэтому противостоять «Барселоне» будет очень сложно и вряд ли хозяева добудут очки.