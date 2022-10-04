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«Интер» – «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:20
«Интер» – «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Барселона», который состоится 04 октября 2022 года

«Интер»

После двух туров Лиги Чемпионов «Интер» набрал три очка и остается в борьбе за выход из группы. Для этого коллективу необходимо побеждать «Барселону», которая на данный момент является главным конкурентом за второе место, ведь «Бавария» вряд ли упустит заработанное преимущество. В чемпионате «черно-синие» также проиграли два матча подряд в чемпионате, что огорчает болельщиков.

1 октября «Интер» проиграл на своем поле «Роме» (1:2), а 18 сентября команда проиграла на выезде «Удинезе» (1:3).

«Барселона»

«Барселона» недавно вышла на первое место в Ла Лиге, опережая «Реал» по дополнительным показателям, чего не было уже два календарных года. В Лиге Чемпионов «сине-гранатовым» предстоит серьезное испытание в виде «Интера», ведь именно с итальянским клубом разворачивается основная борьба за плей-офф. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

01 октября «Барселона» обыграла на выезде «Мальорку» (1:0), а 17 сентября крупно переиграл «Эльче» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 4.15
  • Ничья – 4
  • Победит «Барселона» – 1.88

Статистика

  • «Интер» проиграл пять из восьми последних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти последних «Барселоны» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Интер» проиграл четыре из пяти последних матчей «Барселоне»
  • Три последних матча между клубами в Италии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. «Интер» выглядит не лучшим образом в последних матчах, поэтому противостоять «Барселоне» будет очень сложно и вряд ли хозяева добудут очки.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:09
Думаю, что нас ожидает матч с обилием голов ОЗ
Гость
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