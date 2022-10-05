«Челси» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1664949800

вчера, 09:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» – «Милан», который состоится 05 октября 2022 года

«Челси»

Так уж вышло, что после двух туров «Челси» единолично оказался на последнем месте в группе с одним набранным очком. Теперь ситуацию предстоит исправлять новому тренеру Грэму Поттеру, который не имеет большого опыта выступлений в еврокубках. Матч с чемпионом Италии обещает быть интересным, а лондонцам очень нужда победа, чтобы вернуться в серьезную борьбу за выход в плей-офф.

1 октября «Челси» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:1), а 14 сентября в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).

«Милан»

«Красно-черные» на данный момент лидируют в этой группе с набранными четырьмя баллами, однако все команды идут плотно, поэтому итальянскому коллективу необходимо и дальше набирать очки, чтобы избежать прошлогодней участи, где он не смог пройти групповой этап. Матч с «Челси» является очень заманчивой вывеской, поэтому стоит ожидать ажиотаж вокруг поединка и саму встречу, которая непременно будет интересной.

1 октября «Милан» обыграл на выезде «Эмполи» (3:1), а 18 сентября на своем поле проиграл мощному «Наполи» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.8

Ничья – 3.9

Победит «Милан» – 4.7

Статистика

Шесть последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют»

«Челси» выиграл три из четырех последних матчей с «Миланом»

«Челси» не проигрывает на своем поле в основное время уже девять матчей подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.7. Предполагаем, что это будет матч, где у «Челси» все не задастся еще в первом тайме. Предлагаем рискнуть и взять победу гостей в этом противостоянии.