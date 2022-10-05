«Челси» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» – «Милан», который состоится 05 октября 2022 года
«Челси»
Так уж вышло, что после двух туров «Челси» единолично оказался на последнем месте в группе с одним набранным очком. Теперь ситуацию предстоит исправлять новому тренеру Грэму Поттеру, который не имеет большого опыта выступлений в еврокубках. Матч с чемпионом Италии обещает быть интересным, а лондонцам очень нужда победа, чтобы вернуться в серьезную борьбу за выход в плей-офф.
1 октября «Челси» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (2:1), а 14 сентября в Лиге Чемпионов сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).
«Милан»
«Красно-черные» на данный момент лидируют в этой группе с набранными четырьмя баллами, однако все команды идут плотно, поэтому итальянскому коллективу необходимо и дальше набирать очки, чтобы избежать прошлогодней участи, где он не смог пройти групповой этап. Матч с «Челси» является очень заманчивой вывеской, поэтому стоит ожидать ажиотаж вокруг поединка и саму встречу, которая непременно будет интересной.
1 октября «Милан» обыграл на выезде «Эмполи» (3:1), а 18 сентября на своем поле проиграл мощному «Наполи» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.8
- Ничья – 3.9
- Победит «Милан» – 4.7
Статистика
- Шесть последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют»
- «Челси» выиграл три из четырех последних матчей с «Миланом»
- «Челси» не проигрывает на своем поле в основное время уже девять матчей подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.7. Предполагаем, что это будет матч, где у «Челси» все не задастся еще в первом тайме. Предлагаем рискнуть и взять победу гостей в этом противостоянии.