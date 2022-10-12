«Барселона» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Барселона» – «Интер», который состоится 12 октября 2022 года

«Барелона»

«Барселона» показывает хорошие результаты в чемпионате Испании, однако имеет серьезные проблемы в Лиге Чемпионов. Команда набрала только три очка и занимает третье место в группе отставая от «Интера» на три пункта. В предстоящем матче коллектив устроит только победа, ведь в обратном случае шансов на выход в плей-офф останется очень мало.

9 октября «Барселона» минимально обыграла «Сельту» в чемпионате (1:0), а четвертого октября с тем же счетом проиграла «Интеру» в Лиге Чемпионов.

«Интер»

Миланский клуб смог в прошлом туре Лиги Чемпионов добиться важной победы, несмотря на не самое лучшее положение в чемпионате Италии и напряженную атмосферу. Таким образом, «Интер» опережает «Барселону» на три пункта и коллективу очень важно не уступить на «Камп Ноу», ведь тогда именно итальянцы станут фаворитами на вторую строчку в данной группе.

08 октября «Интер» на выезде одолел «Сассуоло» в Серии А (2:1), а четвертого числа добился победы с «Барселоной» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.55

Ничья – 4.4

Победит «Интер» – 6.5

Статистика

«Барселона» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» проиграл четыре из семи последних выездных матчей

Девять из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 3.5 мячей

«Барселона» выиграла у «Интера» все пять домашних поединков

Прогноз

Сделать ставку на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команда имеет отличную статистику домашних матчей с «Интером» и очень нуждается в победе. Прогнозируем победу каталонцев в 1-2 мяча.