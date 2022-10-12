«Барселона» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Барселона» – «Интер», который состоится 12 октября 2022 года
«Барелона»
«Барселона» показывает хорошие результаты в чемпионате Испании, однако имеет серьезные проблемы в Лиге Чемпионов. Команда набрала только три очка и занимает третье место в группе отставая от «Интера» на три пункта. В предстоящем матче коллектив устроит только победа, ведь в обратном случае шансов на выход в плей-офф останется очень мало.
9 октября «Барселона» минимально обыграла «Сельту» в чемпионате (1:0), а четвертого октября с тем же счетом проиграла «Интеру» в Лиге Чемпионов.
«Интер»
Миланский клуб смог в прошлом туре Лиги Чемпионов добиться важной победы, несмотря на не самое лучшее положение в чемпионате Италии и напряженную атмосферу. Таким образом, «Интер» опережает «Барселону» на три пункта и коллективу очень важно не уступить на «Камп Ноу», ведь тогда именно итальянцы станут фаворитами на вторую строчку в данной группе.
08 октября «Интер» на выезде одолел «Сассуоло» в Серии А (2:1), а четвертого числа добился победы с «Барселоной» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.55
- Ничья – 4.4
- Победит «Интер» – 6.5
Статистика
- «Барселона» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Интер» проиграл четыре из семи последних выездных матчей
- Девять из десяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 3.5 мячей
- «Барселона» выиграла у «Интера» все пять домашних поединков
Прогноз
Сделать ставку на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Команда имеет отличную статистику домашних матчей с «Интером» и очень нуждается в победе. Прогнозируем победу каталонцев в 1-2 мяча.