«Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 15 октября 2022 года

«Вольфсбург»

Тринадцатую строчку занимают «волки» в чемпионате Германии после девяти туров. В седьмом туре Бундеслиги «зелёно-белые» в гостях проиграли берлинской команде «Унион». Нулевой ничьёй завершилась товарищеская встреча с «Ганзой». В позапрошлом туре «Вольфсбург», пропустив первым, одержал победу над «Штутгартом». На первой добавленной минуте в конце поединка гол Герхардта принёс победу «волкам».

На прошлых выходных в гостях «зелёно-белые» сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1).

«Боруссия» Менхенгладбах

«Гладбах» на данный момент находится на седьмом месте в Бундеслиге. В шестом туре чемпионата менхенгладбахская команда разошлась миром с «Фрайбургом». Уверенную победу одержала «Боруссия» над «РБ Лейпцигом» в игре следующего тура. «Бременцам» на их поле «чёрно-бело-зелёные» проиграли с большим счётом, пропустив первый гол уже на пятой минуте матча. На пять пропущенных мячей «Гладбах» ответил только одним.

Со счётом 5:2 в пользу «Боруссии» завершилась игра прошлого тура с «Кёльном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 2.70

Ничья – 3.55

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.60

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Из десяти последних матчей в двух «волки» выиграли своих оппонентов

«Чёрно-бело-зелёные» взяли верх над соперниками в пяти поединках из десяти за последнее время

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

В прошлом сезоне команды забили по четыре мяча на двоих в каждой из очных встреч. Ставка на тотал является наиболее подходящим вариантом, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной команде. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за матч» предлагает коэффициент 1.69.