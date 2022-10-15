«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», который состоится 16 октября 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В позапрошлом туре «манкунианское дерби» подарило болельщикам и всем любителям футбола девять мячей. «Небесно-голубые» одержали победу над «красными дьяволами». На шесть пропущенных голов «красные» сумели ответить только тремя. Проигрывая после первого тайма, «Манчестер Юнайтед» взял верх над киприотской командой «Омония» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. На выезде в десятом туре Премьер-лиги « МЮ » обыграл футбольную команду «Эвертон» из Ливерпуля.

Дома в ответной игре «красные дьяволы» выиграли с минимальным счётом «Омонию».

«Ньюкасл»

Шестое место занимают «чёрно-белые» после девяти матчей в Премьер-лиге. На одно очко отстают «горожане» от « МЮ », но у команды из Ньюкасла на одну игру больше в запасе. Нулевой ничьёй завершилась встреча «сорок» с командой «Кристал Пэлас» в шестом туре чемпионата Англии. Ничью раскатали «чёрно-белые» с «Борнмутом» на своём поле. С большим счётом «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «Фулхэмом» в гостях. Уже после первого тайма «сороки» вели в три мяча.

В прошлом туре Премьер-лиги со счётом 5:1 «Ньюкасл» обыграл «пчёл» из Брентфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит « МЮ » – 2.01

» – 2.01 Ничья – 3.80

Победит «Ньюкасл» – 3.60

Победит « МЮ » с форой -1.5 – 3.40

» с форой -1.5 – 3.40 Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Восемь побед одержали «манкунианцы» из десяти последних матчей

За аналогичный период «чёрно-белые» взяли верх над своими соперниками в четырёх поединках

Пять последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз