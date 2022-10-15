«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», который состоится 16 октября 2022 года
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В позапрошлом туре «манкунианское дерби» подарило болельщикам и всем любителям футбола девять мячей. «Небесно-голубые» одержали победу над «красными дьяволами». На шесть пропущенных голов «красные» сумели ответить только тремя. Проигрывая после первого тайма, «Манчестер Юнайтед» взял верх над киприотской командой «Омония» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. На выезде в десятом туре Премьер-лиги «МЮ» обыграл футбольную команду «Эвертон» из Ливерпуля.
Дома в ответной игре «красные дьяволы» выиграли с минимальным счётом «Омонию».
«Ньюкасл»
Шестое место занимают «чёрно-белые» после девяти матчей в Премьер-лиге. На одно очко отстают «горожане» от «МЮ», но у команды из Ньюкасла на одну игру больше в запасе. Нулевой ничьёй завершилась встреча «сорок» с командой «Кристал Пэлас» в шестом туре чемпионата Англии. Ничью раскатали «чёрно-белые» с «Борнмутом» на своём поле. С большим счётом «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «Фулхэмом» в гостях. Уже после первого тайма «сороки» вели в три мяча.
В прошлом туре Премьер-лиги со счётом 5:1 «Ньюкасл» обыграл «пчёл» из Брентфорда.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «МЮ» – 2.01
- Ничья – 3.80
- Победит «Ньюкасл» – 3.60
- Победит «МЮ» с форой -1.5 – 3.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16
Статистика
- Восемь побед одержали «манкунианцы» из десяти последних матчей
- За аналогичный период «чёрно-белые» взяли верх над своими соперниками в четырёх поединках
- Пять последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
Три года «сороки» не выигрывают «красных дьяволов», поэтому для гостей есть дополнительная мотивация на предстоящий футбольный поединок. Крайняя встреча команд завершилась ничейным исходом. Забив победный гол только на третьей добавленной минуте в конце матча, «МЮ» сумел взять три очка в игре с «Омонией». Три дня на восстановление не достаточно для «красных». Компания Pinnacle на то, что «Ньюкасл» не проиграет предлагает коэффициент 1.85.