ПСЖ — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Марсель», который состоится 16 октября 2022 года
ПСЖ
ПСЖ не выигрывал уже несколько матчей и все закончил вничью, образовав непривычную серию для себя. Тем не менее, команда остается лидировать в Лиге 1, опережая «Лорьян» только по дополнительным показателям, но имея одну игру в запасе. Домашний матч с прямым конкурентом за чемпионство может стать хорошей возможностью добиться важного преимущества перед следующими важными поединками.
11 октября ПСЖ сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1) в Лиге Чемпионов, а восьмого числа в чемпионате разошелся миром с «Реймсом» (0:0).
«Марсель»
«Марсель», наоборот, в последних двух турах добился важных побед и кардинально изменил ситуацию в группе. Что касается чемпионата, команда отстала от парижан на три пункта и в личной встрече может догнать в случае победы, однако сделать это на выезде будет очень непросто. Данный поединок можно смело назвать центральным в туре и обещает быть интересным и напряженным.
12 октября «Марсель» обыграл на выезде «Спортинг» в Лиге Чемпионов (2:0), а восьмого числа на своем поле уступил «Аяччо» (1:2) в Лиге 1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.45
- Ничья – 4.9
- Победит «Марсель» – 6.4
Статистика
- ПСЖ не проигрывает более 25 матчей во всех турнирах
- «Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- ПСЖ выиграл три из четырех матчей с «Марселем» за последнее время
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСЖ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Парижский клуб на своем стадионе выглядит гораздо стабильнее своего оппонента и нуждается в победе, ведь конкуренты за лидерство очень близко.