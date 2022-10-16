ПСЖ — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Марсель», который состоится 16 октября 2022 года

ПСЖ

ПСЖ не выигрывал уже несколько матчей и все закончил вничью, образовав непривычную серию для себя. Тем не менее, команда остается лидировать в Лиге 1, опережая «Лорьян» только по дополнительным показателям, но имея одну игру в запасе. Домашний матч с прямым конкурентом за чемпионство может стать хорошей возможностью добиться важного преимущества перед следующими важными поединками.

11 октября ПСЖ сыграл вничью с «Бенфикой» (1:1) в Лиге Чемпионов, а восьмого числа в чемпионате разошелся миром с «Реймсом» (0:0).

«Марсель»

«Марсель», наоборот, в последних двух турах добился важных побед и кардинально изменил ситуацию в группе. Что касается чемпионата, команда отстала от парижан на три пункта и в личной встрече может догнать в случае победы, однако сделать это на выезде будет очень непросто. Данный поединок можно смело назвать центральным в туре и обещает быть интересным и напряженным.

12 октября «Марсель» обыграл на выезде «Спортинг» в Лиге Чемпионов (2:0), а восьмого числа на своем поле уступил «Аяччо» (1:2) в Лиге 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.45

– 1.45 Ничья – 4.9

Победит «Марсель» – 6.4

Статистика

ПСЖ не проигрывает более 25 матчей во всех турнирах

не проигрывает более 25 матчей во всех турнирах «Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде во всех турнирах

ПСЖ выиграл три из четырех матчей с «Марселем» за последнее время

выиграл три из четырех матчей с «Марселем» за последнее время Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз