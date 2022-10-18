«Хетафе» — «Атлетик» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Атлетик», который состоится 18 октября 2022 года
«Хетафе»
«Хетафе» не выглядит уверенно в нынешнем сезоне и находится очень близко к зоне вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с восемью баллами и обязан набирать очки, чтобы в скором времени не опуститься в зону вылета. Матч с соперником из Бильбао будет определенно сложным, ведь гости находятся в хороших физических кондициях.
14 октября «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а восьмого числа минимально уступил на своем поле мадридскому «Реалу» (0:1).
«Атлетик»
«Атлетик» только в прошлом туре прервал серию без поражений в чемпионате Испании, которая длилась несколько матчей. Тем не менее, клуб из Бильбао находится на шестом месте в турнирной таблице с 17 баллами и отстают от ближайшего соперника на два балла. В предстоящей игре гостям очень нужна победа, чтобы как минимум сохранить свою позицию, а возможно и продвинуться выше.
15 октября «Атлетик» проиграл на своем поле «Атлетико» (0:1), а восьмого числа разошелся миром с «Севильей» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 4.7
- Ничья – 3.4
- Победит «Атлетик» – 1.85
Статистика
- «Атлетик» уступил в двух матчах из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Хетафе» забивал только в четырех матчах из десяти последних на своем стадионе
- Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Хетафе» завершились вничью
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Клубы часто делят очки между собой и в предстоящей встрече велика вероятность повторить такой результат.