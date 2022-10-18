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«Хетафе» — «Атлетик» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:11
«Хетафе» — «Атлетик» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Атлетик», который состоится 18 октября 2022 года

«Хетафе»

«Хетафе» не выглядит уверенно в нынешнем сезоне и находится очень близко к зоне вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с восемью баллами и обязан набирать очки, чтобы в скором времени не опуститься в зону вылета. Матч с соперником из Бильбао будет определенно сложным, ведь гости находятся в хороших физических кондициях.

14 октября «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а восьмого числа минимально уступил на своем поле мадридскому «Реалу» (0:1).

«Атлетик»

«Атлетик» только в прошлом туре прервал серию без поражений в чемпионате Испании, которая длилась несколько матчей. Тем не менее, клуб из Бильбао находится на шестом месте в турнирной таблице с 17 баллами и отстают от ближайшего соперника на два балла. В предстоящей игре гостям очень нужна победа, чтобы как минимум сохранить свою позицию, а возможно и продвинуться выше.

15 октября «Атлетик» проиграл на своем поле «Атлетико» (0:1), а восьмого числа разошелся миром с «Севильей» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хетафе» – 4.7
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Атлетик» – 1.85

Статистика

  • «Атлетик» уступил в двух матчах из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Хетафе» забивал только в четырех матчах из десяти последних на своем стадионе
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Хетафе» завершились вничью
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Клубы часто делят очки между собой и в предстоящей встрече велика вероятность повторить такой результат.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:26
Гости не проиграют этот матч
Гость
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