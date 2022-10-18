«Хетафе» — «Атлетик» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Атлетик», который состоится 18 октября 2022 года

«Хетафе»

«Хетафе» не выглядит уверенно в нынешнем сезоне и находится очень близко к зоне вылета. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с восемью баллами и обязан набирать очки, чтобы в скором времени не опуститься в зону вылета. Матч с соперником из Бильбао будет определенно сложным, ведь гости находятся в хороших физических кондициях.

14 октября «Хетафе» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а восьмого числа минимально уступил на своем поле мадридскому «Реалу» (0:1).

«Атлетик»

«Атлетик» только в прошлом туре прервал серию без поражений в чемпионате Испании, которая длилась несколько матчей. Тем не менее, клуб из Бильбао находится на шестом месте в турнирной таблице с 17 баллами и отстают от ближайшего соперника на два балла. В предстоящей игре гостям очень нужна победа, чтобы как минимум сохранить свою позицию, а возможно и продвинуться выше.

15 октября «Атлетик» проиграл на своем поле «Атлетико» (0:1), а восьмого числа разошелся миром с «Севильей» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 4.7

Ничья – 3.4

Победит «Атлетик» – 1.85

Статистика

«Атлетик» уступил в двух матчах из десяти последних матчей во всех турнирах

«Хетафе» забивал только в четырех матчах из десяти последних на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Хетафе» завершились вничью

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Клубы часто делят очки между собой и в предстоящей встрече велика вероятность повторить такой результат.