«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон», который состоится 19 октября 2022 года
«Ньюкасл Юнайтед»
Команда показывает неплохой уровень футбола и понемногу становится крепкой боеспособной единицей на многие годы в АПЛ. Сейчас «сороки» занимают шестое место с набранными 15 очками и не проигрывают уже несколько матчей. В ближайшем поединке с нестабильным «Эвертоном» станет хорошим шансом для клуба продлить свою серию без поражений в чемпионате Англии.
16 октября «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а восьмого октября разгромил «Брентфорд» (5:1).
«Эвертон»
«Молотобойцы» не проигрывают уже несколько матчей в АПЛ и надеются вернуться ближе к зоне еврокубков уже в ближайшее время. На данный момент «Вест Хэм» идет на восьмом месте в турнирной таблице и набрал 11 баллов. Команда забила всего девять мячей, что говорит о не самой лучшей реализации, над которой тренерскому штабу следует работать со своими футболистами.
15 октября «Эвертон» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:2), а девятого числа на своем стадионе уступил и «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.6
- Ничья – 3.95
- Победит «Эвертон» – 5.7
Статистика
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл только одну игру из десяти последних во всех турнирах
- «Эвертон» выиграл только три матча на выезде из последних десяти
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Эвертоном»
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда вышла на более высокий уровень и теперь болельщики и руководство ждут от нее побед в подобных поединках. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.