«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 октября 2022, 09:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон», который состоится 19 октября 2022 года

«Ньюкасл Юнайтед»

Команда показывает неплохой уровень футбола и понемногу становится крепкой боеспособной единицей на многие годы в АПЛ . Сейчас «сороки» занимают шестое место с набранными 15 очками и не проигрывают уже несколько матчей. В ближайшем поединке с нестабильным «Эвертоном» станет хорошим шансом для клуба продлить свою серию без поражений в чемпионате Англии.

16 октября «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а восьмого октября разгромил «Брентфорд» (5:1).

«Эвертон»

«Молотобойцы» не проигрывают уже несколько матчей в АПЛ и надеются вернуться ближе к зоне еврокубков уже в ближайшее время. На данный момент «Вест Хэм» идет на восьмом месте в турнирной таблице и набрал 11 баллов. Команда забила всего девять мячей, что говорит о не самой лучшей реализации, над которой тренерскому штабу следует работать со своими футболистами.

15 октября «Эвертон» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:2), а девятого числа на своем стадионе уступил и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 1.6

Ничья – 3.95

Победит «Эвертон» – 5.7

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл только одну игру из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» выиграл только три матча на выезде из последних десяти

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Эвертоном»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Команда вышла на более высокий уровень и теперь болельщики и руководство ждут от нее побед в подобных поединках. Прогнозируем успех хозяев в 1-2 мяча.