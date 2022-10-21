«Фрайбург» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» — «Вердер», который состоится 22 октября 2022 года

«Фрайбург»

«Красно-белые» входят в тройку лучших команд Бундеслиги после десяти туров. Вспомним несколько крайних встреч футбольного клуба из Фрайбурга. На выезде в матче 9-го тура чемпионата «бразильцы из Брайсгау» сыграли вничью с «Гертой». В Лиге Европы «Фрайбург», забив четыре мяча, на выезде обыграл в четвёртом туре группового этапа команду «Нант». На прошлых выходных в гостях «красно-белые» с разгромным счётом проиграли всухую «Баварии».

В 1/16 Кубка Германии «бразильцы из Брайсгау» одержали победу после дополнительного времени над «Санкт-Паули».

«Вердер»

В чемпионате Германии «бременцы» занимают девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. «Вердер» с разницей в четыре мяча обыграл в 8-ом туре Бундеслиги менхенгладбахскую «Боруссию». На выезде в игре следующего тура «музыканты» оказались сильнее «Хоффенхайма». В прошлом туре «зелёно-белые», пропустив по одному голу в каждом из таймов, уступили «Майнцу».

«Бременцы» вылетели в 1/16 Кубка Германии, проиграв после серии пенальти команде «Падерборн».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 1.93

Ничья – 3.90

Победит «Вердер» – 3.80

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Статистика

Из десяти последних матчей «Фрайбург» проиграл только в одном поединке

Четыре раза потерпел поражение «Вердер» в десяти крайних матчах

Три последние очные встречи завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Статистика очных встреч подсказывает нам, что встречи команд не балуют своих болельщиков обилием голов. Доверимся статистике при прогнозировании предстоящего поединка. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за матч» предлагает коэффициент 2.25.