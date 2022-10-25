«Боруссия» Д — «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити», который состоится 25 октября 2022 года
«Боруссия» Д
Немецкий клуб выглядит очень нестабильно в последних матчах Бундеслиги, однако в Лиге Чемпионов «Боруссия» Д практически обеспечила себе выход в плей-офф. В активе команды семь очков, а отрыв от преследователей составляет уже пять пунктов. Побороться за первое место с «Манчестер Сити» будет очень сложно, однако в случае домашней победы в этой встрече, такая возможность появится.
22 октября «Боруссия» Д разгромила на своем поле «Штутгарт» (5:0), а 19 числа команда обыграла на выезде «Ганновер-96» в кубке Германии.
«Манчестер Сити»
Чемпион Англии без особых проблем идет в плей-офф Лиги Чемпионов, набрав 10 очков в четырех стартовых турах. Чтобы окончательно занять первое место в своей группе, подопечным Хосепа Гвардиолы достаточно просто не проиграть «Боруссии» Д. В АПЛ «горожане» идут на втором месте, отставая от «Арсенала» всего на два пункта, поэтому особых проблем коллектив не имеет ни в одном из турниров.
22 октября «Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Брайтон» (3:1), а 16 числа на выезде уступил «Ливерпулю» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Д – 5.5
- Ничья – 4.5
- Победит «Манчестер Сити» – 1.6
Статистика
- «Манчестер Сити» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Боруссия» Д не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд
- «Манчестер Сити» выиграл три последних матча у «Боруссии» Д
- Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.5. Чемпион Англии не всегда добивается результатов на выезде, а немецкий клуб напротив очень уверенно выступает на своем стадионе. Прогнозируем ничью в этом противостоянии.