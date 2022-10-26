«Борнмут» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666786024

вчера, 15:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» — «Тоттенхэм», который состоится 29 октября 2022 года

«Борнмут»

Команда из Борнмута занимает четырнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей футбольного клуба для более взвешенной оценки шансов «Борнмута» на успех в предстоящей встрече со «шпорами». Пропустив первыми уже на десятой минуте первого тайма, «вишни» взяли верх над «Лестером» в матче 10-го тура Премьер-лиги. Ничейным исходом завершилась гостевая встреча с «Фулхэмом». С минимальным счётом «Борнмут» уступил на своём поле «святым» из Саутгемптона.

В прошлом туре «вишни» со счётом 0:2 проиграли «молотобойцам».

«Тоттенхэм»

На данный момент «лилово-белые» входят в тройку лучших команд Премьер-лиги. В одиннадцатом туре чемпионата «шпоры» принимали дома «синих» из Ливерпуля. Первый тайм гости продержались, но во второй половине футбольного поединка «Тоттенхэм», забив пару мячей в ворота «Эвертона», завершил игру в свою пользу. На выезде в позапрошлом туре «лилово-белые» проиграли «красным дьяволам».

Со счётом 1:2 «шпоры» уступили дома «Ньюкаслу» в матче тринадцатого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 5.00

Ничья – 4.00

Победит «Тоттенхэм» – 1.67

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Из десяти последних матчей в трёх «вишни» обыграли своих оппонентов

«Лилово-белые» в пяти играх из десяти крайних футбольных поединков взяли верх над своими соперниками

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Шпоры» на пять очков отстают от «канониров», у которых на одну игру больше в запасе. «Тоттенхэму» необходимо приложить максимум усилий, чтобы сократить разрыв. Возможность набрать очки в предстоящей встрече «лилово-белые» не упустят. Компания Pinnacle на победу «Тоттенхэма» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.66.