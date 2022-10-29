«Кремонезе» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Кремонезе» — «Удинезе», который состоится 30 октября 2022 года
«Кремонезе»
«Кремонезе» остается единственной командой в Серии А, которая не побеждала в Серии А в нынешнем сезоне. Коллектив идет на последнем месте в таблице с четырьмя баллами и с такими результатами сохранить место в главном дивизионе Италии будет очень проблематично. В домашнем матче с сильным в этом сезоне «Удинезе», хозяева очевидно будут выглядеть андердогом, а сама игра определенно будет увлекательной.
24 октября «Кремонезе» проиграл на своем поле «Сампдории» (0:1), а 20 числа в дополнительное время обыграл «Модену» в кубке Италии (4:2).
«Удинезе»
«Удинезе» не может выиграть в последних матчах и команду резко откинуло из группы лидеров уже на седьмое место. В активе клуба 21 балл и в случае победы над аутсайдером он сможет вернуть сразу несколько позиций, что является хорошей мотиваций. Тем не менее, гостям очень важно исключить недооценку соперника, несмотря на отсутствие у него побед в чемпионате Италии.
23 октября «Удинезе» на своем поле уступил «Торино» (1:2), а 19 числа в кубке Италии уступил на своем поле «Монце» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кремонезе» – 4.15
- Ничья – 3.85
- Победит «Удинезе» – 1.83
Статистика
- «Кремонезе» не может выиграть уже 12 матчей подряд в основное время во всех турнирах
- «Удинезе» проиграл на выезде только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних встреч между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Несмотря на частые ничьи, в этот раз мы прогнозируем победу гостей, ведь сейчас между ними большая разница в качестве игры.