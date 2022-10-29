«Кремонезе» — «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Кремонезе» — «Удинезе», который состоится 30 октября 2022 года

«Кремонезе»

«Кремонезе» остается единственной командой в Серии А, которая не побеждала в Серии А в нынешнем сезоне. Коллектив идет на последнем месте в таблице с четырьмя баллами и с такими результатами сохранить место в главном дивизионе Италии будет очень проблематично. В домашнем матче с сильным в этом сезоне «Удинезе», хозяева очевидно будут выглядеть андердогом, а сама игра определенно будет увлекательной.

24 октября «Кремонезе» проиграл на своем поле «Сампдории» (0:1), а 20 числа в дополнительное время обыграл «Модену» в кубке Италии (4:2).

«Удинезе»

«Удинезе» не может выиграть в последних матчах и команду резко откинуло из группы лидеров уже на седьмое место. В активе клуба 21 балл и в случае победы над аутсайдером он сможет вернуть сразу несколько позиций, что является хорошей мотиваций. Тем не менее, гостям очень важно исключить недооценку соперника, несмотря на отсутствие у него побед в чемпионате Италии.

23 октября «Удинезе» на своем поле уступил «Торино» (1:2), а 19 числа в кубке Италии уступил на своем поле «Монце» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кремонезе» – 4.15

Ничья – 3.85

Победит «Удинезе» – 1.83

Статистика

«Кремонезе» не может выиграть уже 12 матчей подряд в основное время во всех турнирах

«Удинезе» проиграл на выезде только один матч из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних встреч между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Несмотря на частые ничьи, в этот раз мы прогнозируем победу гостей, ведь сейчас между ними большая разница в качестве игры.