«Шальке» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Бавария», который состоится 12 ноября 2022 года

«Шальке»

Последнюю строчку занимают «горняки» в Бундеслиге после четырнадцати туров. Ознакомимся с несколькими крайними матчами «Шальке». «Королевские синие» с разницей в один мяч уступили «Герте» в матче 11-го тура чемпионата Германии. «Бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «горняками» на их поле. На прошлых выходных «музыкантам» из Бремена «горняки» проиграли с разницей в один мяч.

Со счётом 1:0 «Шальке» взял верх над «карнавальниками» из Майнца.

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Предлагаем освежить в памяти последние футбольные поединки с участием «баварцев». С большим счётом «красные» обыграли команду «Майнц» в 12-ом туре Бундеслиги. «Интер» в 6-ом туре Лиги чемпионов «Бавария» выиграла на своём поле. На прошлых выходных «баварцы» взяли верх над «Гертой».

«Музыкантов» из Бремена со счётом 6:1 «красные» обыграли в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 12.00

Ничья – 7.20

Победит «Бавария» – 1.23

Победит «Бавария» с форой -2.5 – 2.36

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.99

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились пять крайних очных встреч

Восемь поражений потерпели «горняки» в десяти последних матчах

Девять матчей подряд длится выигрышная серия «баварцев».

Прогноз

На четыре очка опережает мюнхенская команда ближайшего конкурента по турнирной таблице, но расслабляться ещё рано. Компания Pinnacle на победу «Баварии» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.36. «Красные» обыгрывали «горняков» с разницей в три очка и более.