«Шальке» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» — «Бавария», который состоится 12 ноября 2022 года
«Шальке»
Последнюю строчку занимают «горняки» в Бундеслиге после четырнадцати туров. Ознакомимся с несколькими крайними матчами «Шальке». «Королевские синие» с разницей в один мяч уступили «Герте» в матче 11-го тура чемпионата Германии. «Бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «горняками» на их поле. На прошлых выходных «музыкантам» из Бремена «горняки» проиграли с разницей в один мяч.
Со счётом 1:0 «Шальке» взял верх над «карнавальниками» из Майнца.
«Бавария»
Мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Предлагаем освежить в памяти последние футбольные поединки с участием «баварцев». С большим счётом «красные» обыграли команду «Майнц» в 12-ом туре Бундеслиги. «Интер» в 6-ом туре Лиги чемпионов «Бавария» выиграла на своём поле. На прошлых выходных «баварцы» взяли верх над «Гертой».
«Музыкантов» из Бремена со счётом 6:1 «красные» обыграли в прошлом туре чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шальке» – 12.00
- Ничья – 7.20
- Победит «Бавария» – 1.23
- Победит «Бавария» с форой -2.5 – 2.36
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.99
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились пять крайних очных встреч
- Восемь поражений потерпели «горняки» в десяти последних матчах
- Девять матчей подряд длится выигрышная серия «баварцев».
Прогноз
На четыре очка опережает мюнхенская команда ближайшего конкурента по турнирной таблице, но расслабляться ещё рано. Компания Pinnacle на победу «Баварии» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.36. «Красные» обыгрывали «горняков» с разницей в три очка и более.